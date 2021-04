L'Hospital de Sant Joan de Déu, entre els 100 millors de l'Estat, segons Newsweek

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha estat inclòs en la llista dels cent millors hospitals d'Espanya, segons un rànquing elaborat per la prestigiosa revista Newsweek en col·laboració amb Statista.

El centre ha estat reconegut en la 73a posició en un cens de 700 hospitals d'arreu de l'Estat. La bona valoració arriba després de més d'un any en què els professionals de la Fundació Althaia han hagut de fer un esforç sense precedents per atendre a tots els seus pacients, compaginant l'atenció habitual amb tota l'activitat que ha generat la pandèmia de la covid-19, que ha tingut una alta incidència a les comarques de referència de l'hospital manresà.

La publicació ha elaborat aquest rànquing a partir de les enquestes a professionals del sector, dels resultats dels indicadors de satisfacció dels pacients i de l'anàlisi dels principals indicadors de resultats en diferents processos d'atenció sanitària que es realitzen als hospitals.

A Catalunya, els centres que tenen una major valoració són alguns dels grans hospitals de Barcelona, de més complexitat com l'Hospital Clínic, l'Hospital Vall d'Hebron, i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

L'Hospital de Sant Joan de Déu està situat a la 15a posició del rànquing dels hospitals catalans públics i privats.

Si ens fixem només en hospitals mitjans o grans que ofereixen atenció sanitària pública, apareixen en el rànquing, després dels tres centres assistencials ja mencionats anteriorment, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Germans Tries i Pujol, l'Hospital del Mar i l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Dins de la categoria d'hospitals de referència, el centre manresà ha estat reconegut com el segon hospital de la sanitat pública catalana més ben valorat, just per darrere de l'Hospital del Mar.