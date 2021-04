Visita als nous espais públics del sector de Bertrand i Serra

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat de regidors i regidores, representants d'entitats, veïns i veïnes, faran aquest divendres a les 6 de la tarda una passejada per la Via de Sant Ignasi,plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra, un cop s'han donat per finalitzades definitivament les obres d'urbanització.

Els treballs, iniciats el setembre de 2019, han representat l'actuació urbanística més ambiciosa dels darrers anys a la ciutat, amb una inversió de prop de 3.330.000 euros que han permès la transformació de 13.000 metres quadrats d'espai públic. Després d'un any i mig de treballs, aquesta actuació es dona per acabada i s'obre completament a la ciutadania.