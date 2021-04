El futur Museu del Barroc de Catalunya ja té empresa per al projecte museogràfic

Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions SA és l'empresa que ha guanyat el concurs de l'Ajuntament de Manresa entre els quatre finalistes per a la redacció del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya (Museu de Manresa). En total, el procés de selecció ha durat vuit mesos i ha tingut catorze aspirants.

Resolt el concurs i declarada la proposta guanyadora, caldrà ara formalitzar el contracte per a la redacció del projecte museogràfic executiu que se'ls adjudicarà.

Un cop signat aquest contracte, els terminis, segons les bases del concurs, són de 7 mesos per a la redacció del projecte museogràfic executiu i de 10 mesos per a la producció i implementació del projecte.

El pressupost és de 65.280 euros per a la redacció del projecte i de 33.154 euros per a la direcció de l'execució (IVA inclòs). El pressupost per a la implementació museogràfica del Museu del Barroc de Catalunya, Fase 1 (espai expositiu ocupant les ales sud i oest, 1a planta de l'edifici) és de 874.000 euros, amb l'IVA inclòs.

Segons ha afirmat l'Ajuntament de Manresa, Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions és una empresa especialitzada en projectes museogràfics i expositius, amb seu a Barcelona.

Activa des del 1980, al llarg de la seva trajectòria ha dut a terme exposicions temporals i permanents per a institucions museístiques o patrimonials en general.

Entre els museus on ha participat, l'Ajuntament destaca els següents: l'Etnològic, el de la Música, el del Disseny, i el Nacional d'Art, tots ells a Barcelona.