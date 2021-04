La impressió 3D ajuda a menjar persones amb dificultats per mastegar

L'Anna pateix paràlisi cerebral i, com a conseqüència, té dificultats a l'hora de mastegar i empassar aliments. Per això, la seva dieta es basa en triturats i, fins ara, no havia pogut tastar mai, per exemple, unes patates braves. Ara, però, ho ha fet gràcies a un projecte d'Althaia i l'escola de cuina Joviat de Manresa, que utilitza la impressió 3D per elaborar plats.

La reacció ha estat «al·lucinant perquè mai unes patates braves havien fet tan feliç algú», assegura una de les cuidadores de la residència on viu. El projecte té el doble objectiu de fer recuperar «el plaer de menjar» a les persones que pateixen disfàgia (el terme mèdic emprat per anomenar la dificultats d'empassar menjar), fer-ho de manera segura i amb totes les garanties nutricionals.

A Catalunya, el 15% de les persones majors de 65 anys pateixen problemes a l'hora de mastegar i empassar aliments i, per a molta d'aquesta gent, la seva dieta es basa en triturats i purés. Això fa que, sovint, perdin la gana i l'interès per menjar i, com a conseqüència, provoca importants deficiències nutricionals.

Ara, un projecte liderat per Althaia i l'escola de cuina Joviat de Manresa, amb la col·laboració del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI), busca fer recuperar «el plaer de menjar» a les persones que pateixen aquest símptoma a través de la tecnologia 3D.

Es tracta d'una impressora que té l'estètica exterior d'un forn o un microones i que, a través d'unes càpsules, es capaç de crear plats amb tot el sabor i amb la textura necessària per tal que les persones amb disfàgia no tinguin cap dificultat a l'hora d'empassar.

El projecte s'ha provat aquesta setmana amb un grup d'usuaris del centre de disminuïts físics de Manresa. Se'ls ha preparat un menú complert que incloïa plats com l'amanida cèsar, patates braves, croquetes, suquet de lluç o arròs amb llet. Algunes persones ni tan sols havien tastat mai plats com aquests.

Per això, a molts els ha sorprès el gust. «Boníssim. Increïble com piquen les patates braves», ha assegurat la Judit després de tastar-les.

Beneficiós per a molts malalts

La iniciativa, segons explica el doctor Bartomeu Ayala, pot ser exportable a altres patologies, com, per exemple, els malalts oncològics. I és especialment important per a nens que pateixen càncer, ja que, per culpa de tractaments com la quimioteràpia, perden la gana. També per a persones que han patit coronavirus i que encara no han recuperat el gust.

El futur, segons explica una de les estudiants del projecte, Marina Vilaseca, passa ara per aconseguir que cuines domèstiques i restaurants incloguin aquesta tecnologia d'impressió en 3D i fer que les persones que pateixin disfàgia no continuïn perdent «el plaer de menjar».