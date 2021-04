Travessa cap al 2022 continua aquesta setmana amb una xerrada i una caminada

Arxiu Particular

La filosofa i educadora Àngels Canadell Arxiu Particular

El dimecres 28 i el dijous 29 d'abril continuen els primers actes de "Travessa cap al 2022: un any de reflexió ciutadana" amb una caminada conscient fins al Museu de Geologia Valentí Masachs i una xerrada sobre la terra a càrrec de la filòsofa Àngels Canadell a la Sala Els Carlins.

La segona activitat de Travessa cap al 2022, emmarcada en l'àmbit Silenci, serà una caminada conscient. Aquesta primera caminada tindrà lloc el dimecres 28 d'abril. Se sortirà a les 7 de la tarda de la plaça Major de Manresa i acabarà al Museu de Geologia Valentí Masachs, que està ubicat a la seu de la UPC-EPSEM (Av. de les Bases de Manresa, 61).

La tercera activitat de la Travessa i primera de les xerrades de l'àmbit Terra tindrà lloc el dijous 29 d'abril, a les 19 hores, a la sala Els Carlins (carrer Sabateria, 3-5 de Manresa). La conferència porta per títol "En companyia del bosc" i serà a càrrec de la filosofa i educadora Àngels Canadell. En aquesta conferència, inclosa en la 7a edició del cicle Ignàgora, Canadell ens convida a explorar el subsòl o humus de la cultura, on es gesten els processos de regeneració de la Terra i les nostres arrels simbòliques.

La ponent i relatora, Àngels Canadell explora des de ben jove la relació entre la consciència i el món, amb la intenció d'obrir perspectives de canvi a la societat actual. Crítica amb la modernitat i el model econòmic que la dirigeix, sensible a les desigualtats socials, ha buscat en altres visions del món, inspiració i coneixement per a transformar el present. Ha estat docent en diverses universitats investigant els eixos de la cosmovisió emergent, centrant la seva feina en el canvi de model educatiu. Buscant sempre l'equilibri entre el camí interior i l'acció social, s'ha centrat en l'elaboració del projecte Uniterra com a síntesi de la seva experiencia personal i intel·lectual.

Per assistir a aquesta xerrada, la caminada conscient i la resta d'activitats de la Travessa cap al 2022 es poden inscriure a través de la pàgina web www.travessa2022.cat També es podrà veure la conferència per streaming en directe en el canal de youtube d'Inspiració 2022 a l'adreça: https://youtu.be/khIN6bkGpzI. La xerrada comptarà amb servei d'interpretació en llenaguatge de signes gràcies a la col.laboració entre Ajuntament de Manresa i CASMACS (Casal del Sord de Manresa i Comarques).

Travessa cap al 2022 és organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i Umanresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d'actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a aquesta neteja i a la resta d'actes es pot fer a través de la pàgina web www.travessa2022.cat.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l'aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web clicant aquí.