Cinc morts la darrera setmana als hospitals de Manresa per covid

La darrera setmana han mort cinc persones a causa de l'epidèmia de covid-19 als centres assistencials de Manresa, tres a Althaia i dues a Sant Andreu.

A data d'avui, les dades referents a l'afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a Althaia són 72 pacients ingressats en àrea covid-19 (19 dels quals a l'UCI), tres defuncions durant la darrera setmana, que eleven el total a 295, i una xifra acumulada de 2.304 altes.

El creixement de casos que hi ha hagut a nivell epidemiològic al territori està impactant els darrers dies a l'hospital on s'ha registrat un increment de pacients ingressats. L'àrea de crítics és la que està més tensionada i podria ser necessari traslladar pacients a altres hospitals del sistema públic de salut, organitzats territorialment per clústers per poder donar resposta adequada a tots els pacients en situacions d'aquest tipus.

Per la situació actual semblaria que la variant britànica, majoritària al territori, provocaria que més pacients requerissin hospitalització i que una part d'ells acabessin necessitant atenció a l'àrea de crítics. Cal tenir en compte que la incidència actual de la malaltia a nivell epidemiològic és menor que en la tercera onada però, en canvi, el número de pacients ingressats a UCI és major.

El perfil d'aquests malalts que ara ingressen a l'UCI ha canviat i són persones d'entre 50 i 79 anys, molts sense malalties prèvies greus.

L'actual situació, com ha passat en altres moments de la pandèmia, repercuteix sobre el sistema sanitari. En el cas d'Althaia, els seus professionals estan fent, des de fa més d'un anys, un important esforç per atendre l'increment de pacients covid al mateix temps que es dona resposta les necessitats assistencials del pacient no covid.

La Fundació Althaia insisteix que és molt important que la ciutadania segueixi estant alerta, mantenint les mesures de protecció, complint les quarantenes i vacunant-se quan sigui el moment.

Només 3 ingressats a Sant Andreu

Pel que fa a Sant Andreu, Avui, dimarts 27 d'abril del 2021, hi ha 3 persones ingressades per Covid-19 a les

unitats d'aïllament (o en habitacions que han estat aïllades) de l'Hospital de Sant Andreu.

El 20 d'abril hi havia 7 persones ingressades a les unitats d'aïllament. Des d'aleshores:

1 persona ha ingressat.

2 persones han mort.

3 persones s'han negativitzat.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre són:

Xifra acumulada d'ingressos: 265

Xifra acumulada d'altes: 111 (7 a residència, 102 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària).

Xifra acumulada de defuncions: 65

Xifra de persones negativitzades: 86

L'Hospital de Sant Andreu és un centre d'atenció intermèdia que actualment està donant cobertura a l'hospital d'aguts de la comarca (Althaia), per la qual cosa, una part important de les persones provenen d'allà. Es tracta, majoritàriament, de malalts crònics complexos i d'edat avançada, per la qual cosa, són perfils fràgils.



Sant Andreu reobre les visites

Sant Andreu Salut informa que des d'aquest dimarts 27 d'abril reobre el règim de visites a familiars i acompanyants a l'Hospital de Sant Andreu. Les visites quedaran limitades a un familiar per pacient i dia, dins l'horari establert i seguint les mesures de seguretat.

Les visites hauran d'escollir entre horari de matí i de tarda: de dilluns a divendres, d'11:30 a 13:30 o de 16:30 a 19:30; dissabtes, diumenges i festius, d'11:30 a 13:30 o de 16:00 a 19:00.

En les habitacions amb números parells, les visites es permeten els dimecres, divendres i diumenges. En les habitacions amb números imparells, les visites es permeten els dimarts, dijous i dissabtes.

En compliment del protocol contra el coronavirus, les visites continuen restringides a la unitat d'aïllament per Covid-19 i a la unitat de psicogeriatria. En tots dos casos es potenciaran les videotrucades i només hi haurà visites en situacions de final de vida.

A més, durant els 10 primers dies d'ingrés, i sempre que la persona surti per anar a una visita mèdica, tindrà les visites restringides per compliment del protocol d'aïllament preventiu.