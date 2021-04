Els comuns insisteixen a reactivar el projecte Tren-Tram del 2009

En Comú Podem va insistir ahir en una roda de premsa a Manresa, que el projecte de Tren-Tram del Bages, una proposta ja planificada al Pla d'infraestructures ferroviàries de l'any 2009, «ha de ser recuperat i impulsat com a prioritari, perquè no només permetria connectar diferents zones de la ciutat -el centre amb la zona esportiva del Congost i el cementiri-, sinó articular una via de comunicació amb polígons industrials i amb altres municipis com Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Sallent, Callús i Súria».

La Coordinadora de Manresa En Comú, Ana Querol, explicava després de la presentació pública del projecte per soterrar un tram de la via a Manresa, amb un cost d'entre 40 i 60 milions d'euros, que ara resulta crucial «la necessitat de tenir clares les prioritats de transport de la comarca».

Querol, afegia que mentre el projecte de soterrament avançava «el projecte Tren-Tram està guardat i no es posa sobre la taula, ni a l'agenda de 2030 dels Ferrocarrils de la Generalitat.

El Conseller Comarcal dels Comuns al Bages, Josep Joan Roda, explicava que «independentment del tema urbanístic que es planteja pel que fa al soterrament de vies, una cosa no treu l'altre i poden caminar paral·lelament. Cal posar en valor un veritable debat de prioritats que permeti vertebrar les comarques interiors».

Finalment, el diputat dels Comuns al Parlament, Marc Parés, assegurava que «en un context d'emergència climàtica com el que estem vivint ara mateix al planeta, cal una aposta decidida per la mobilitat sostenible i entenem que el què s'està plantejant ara mateix, no resol les qüestions fonamentals del Bages».

Parés va insistir en que «cal obrir debat i fer una aposta seriosa pel conjunt de la mobilitat del territori. El Tren-Tram ha de ser l'aposta del Govern de la Generalitat, perquè és un tipus de transport de zero emissions. Demanarem al nou govern que prioritzi les accions dels FGC, que aprofitin els fons europeus que arriben per aquest tipus d'inversions i que no s'oblidin del nostre territori, ni de la sostenibilitat que ara mateix és el que el país necessita».