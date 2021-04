La FUB construirà un nou edifici universitari al campus Manresa

La Fundació Universitària del Bages (FUB) construirà un nou edifici universitari que se sumarà als quatre que ja té. S'ubicarà entre els edificis de la Clínica Universitària i la residència d'estudiants, on ara hi ha una zona d'aparcament. La FUB forma part de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Serà un edifici de dos pisos que la FUB assumirà amb recursos propis i un prèstec bancari. El pressupost s'acosta als 4 milions d'euros. Estarà dedicat exclusivament a l'àmbit de l'educació i fins i tot és previst que s'hi integri una escola bressol.

Segons fonts de la FUB, la trajectòria dels últims cinc anys, durant els quals hi ha hagut un creixement sostingut en tots els àmbits tant d'alumnes com d'activitat docent, recerca, innovació o prestació de serveis, «condicionaran el seu futur a curt i mig termini».

A partir d'aquí s'havia d'optar per consolidar aquesta tendència de creixement o bé mantenir una actitud conservadora i mantenir-se en la situació actual. Aprofitant la solvència econòmica de la institució, s'ha optat per posar les bases de nous creixements.

La construcció del nou edifici és una de les accions per adaptar-se als nous canvis, però també s'han pres decisions per reforçar la direcció del centre. La fins ara degana de la Facultat de Ciències de la Salut, Carlota Riera assumirà la direcció de Desenvolupament Corporatiu.

Els objectius de la FUB de cara als pròxims anys és incrementar el nombre d'alumnes -l'últim curs va superar per primera vegada els 1.800 estudiants de grau- i posar en marxa noves ofertes educatives, a més a més de prestar més serveis en Salut, Educació i Empresa, o internacionalitzar-se.

El nou edifici serà l'exponent físic, doncs, d'aquesta voluntat de créixer. S'hi farà tot el relacionat amb educació: el grau en Educació Infantil, tècnica superior en Educació Infantil, màsters, recerca i innovació en l'àmbit pedagògic, formació contínua o el Lab 0_6. També tindrà una escola bressol oberta a la ciutat per a nens i nenes de fins a 3 anys.

Això permetrà alliberar espais d'altres edificis de la FUB i, com si fos un trencaclosques, permetrà a la fundació, reorganitzar la seva activitat a la resta d'equipaments del campus Manresa de la UVic-UCC. Així per exemple l'actual FUB2, on s'imparteixen cicles de grau superior o hi ha espais com el LAB 0_6, es dedicarà exclusivament als estudis i activitats d'Empresa.

Les obres s'iniciaran el mes vinent. És previst que durin 14 mesos i que entri en funcionament el curs 2022-2023. Serà el cinquè equipament del campus Manresa de la UVic-UCC, tots concentrats a l'entorn de l'avinguda Universitària.

L'any 2002 es va inaugurar l'edifici mare, el que ara es coneix com a FUB1. Deu anys després es va posar en marxa la Clínica Universitària. El 2015 la universitat va iniciar el Campus professional amb cicles formatius de grau superior, que es van ubicar a l'antic Centre Tecnològic, el que ara és la FUB2. I el 2019 es va inaugurar la rehabilitació d'un dels edificis de l'Escorxador, on s'hi concentra Fisioteràpia. És la FUB3.