L'estilista manresà dels 'influencers'

«El més gratificant de ser estilista és veure les emocions de la persona quan es mira al mirall», explica el manresà Rubén Ramos. El professional, establert a Barcelona, ha aconseguit un gran volum de fans gràcies al treball de maquillatge i perruqueria que difon per les xarxes socials. Actualment, és una de les figures més conegudes del sector i s'ha convertit en l'estilista d'alguns dels rostres més populars de les plataformes digitals. «Mai he deixat de treballar per fer-me un lloc en aquest món que, avui en dia, viu un moment d'esplendor», comenta en una entrevista telefònica concedida a aquest diari mentre viatja en tren de Barcelona a Madrid.

Amb només 26 anys, la seva professió li ha permès recórrer diverses ciutats i conèixer tot tipus de persones vinculades al sector de la moda. El que primer va començar com una afició, amb petits vídeos i fotografies que publicava a les xarxes per donar a conèixer el seu treball, s'ha convertit en un modus vivendi. «De seguida me'n vaig adonar que les xarxes socials eren una oportunitat per guanyar visibilitat, ja que pots compartir els teus gustos i treballs», destaca. De mica en mica, va anar guanyant popularitat a les plataformes digitals i, actualment, té més d'1 milió de seguidors a Tik Tok, 145 mil subscriptors a Youtube i més de 52 mil persones que reconeixen el seu treball a Instagram.

En veure la bona rebuda, a finals de l'estiu del 2020, va decidir obrir un estudi de maquillatge i de perruqueria a Barcelona. En poc més d'un any, hi han passat alguns dels rostres més populars de les xarxes socials, com ara Cristinini, una de les proveïdores de contingut a Youtube i Twitch més conegudes del país, Mariona Casas, famosa pels seus vídeos d'humor a Tik Tok, o l'actor barceloní Iker Montero, que també ha fet el salt a TikTok. «El sector de la moda viu un moment daurat. Els missatges em plouen i tinc l'agenda atapeïda. El fet de poder ser l'estilista d'alguns dels influencers més famosos genera molta projecció a les xarxes socials», afirma. Tot i això, sap que no es pot relaxar, ja que les tendències canvien constantment. «Soc un devorador de revistes de moda. Sempre intento estar al dia de les últimes tendències, si no ho fes, els seguidors caurien en picat», sosté.

Una passió que prové dels gens

La passió de Ramos pel món de la moda i de la imatge li ve des de molt petit i gairebé es podria dir que la porta gravada als gens. La seva mare va estudiar patronatge per ser modista, mentre que la seva àvia era dissenyadora de moda i tenia la seva pròpia línia de roba. «El meu interès pel món de l'estètica va sorgir d'una forma molt natural. Quan anava a casa de la meva àvia, després de l'escola, ella em feia el berenar i, després, es posava a cosir teles i a mesurar diferents patrons. Jo em quedava embadalit mirant-la», recorda. Segons el seu parer, el criteri estètic és com un llenguatge que s'aprèn quan et submergeixes de ple en aquest món. «Jo vaig tenir la sort de mamar-lo des de ben petit», ressalta.

La seva mare i la seva àvia li van transmetre l'amor pel món de la moda, però no va ser fins al seu trasllat a Londres, quan tenia 19 anys, que va descobrir la seva passió per la perruqueria, l'estilisme i el maquillatge. «En la cultura anglesa, els professionals que es dediquen al sector de la imatge es consideren estilistes i tenen més prestigi que al nostre país», assenyala. Durant la seva estada a Londres, va poder treballar al prestigiós saló Barron's, on va començar escombrant fins que, de mica en mica, es va guanyar la confiança de la resta de treballadors i va poder aprendre el seu ofici. Quan va tornar a Barcelona l'any 2017 va emprendre el vol i va començar la seva carrera en solitari.

«Ser estilista és molt bonic perquè potencies la bellesa de les persones», remarca. «N'hi haurà que preferiran els colors més vius a l'hora de vestir-se o maquillar-se, d'altres els tons més naturals i alguns les gammes més fosques. La feina de l'estilista és trobar l'estètica que representi els gustos de cadascú», manifesta.