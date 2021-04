Manresa presenta la imatge de la commemoració del 2022

Un ull que és alhora un sol serà el símbol gràfic de la commemoració, el 2022, dels cinc-cents anys de l'estada de Sant Ignasi a Manresa.

Aquesta serà la imatge que presidirà la fita i ha estat presentada aquesta tarda, a la plaça Major de Manresa, davant una vuitantena de representants d'entitats i persones implicades en el projecte que, tot seguit, han assistit a la sisena sessió plenària ciutadana que es porta a terme des del 2014. En aquest cas s'ha dut a terme als Carlins.

Ha estat una reunió de seguiment del projecte amb la ciutadania involucrada d'una manera o altra al llarg dels anys, però especialment a través de les comissions i taules de treball que l'han dotat de contingut.

Un cop fet el descobriment de la imatge, l'alcalde, Marc Aloy, va explicar que d'aquesta forma es feia un pas més en el camí que es va iniciar el 2014, i que arriba a la recta final, amb la presentació pública d'una imatge que serà fil conductor de la celebració i que «és la síntesi d'alguns elements simbòlics».

Un ull per expressar la transformació que va experimentar sant Ignasi a Manresa i que el va conduir a la fundació de la Companyia de Jesús.

Aloy ha afirmat que el projecte Manresa 2022 aposta pels valors de la transformació en un moment de grans canvis en què es poden establir paral·lelismes amb el que li va tocar viure a Ignasi de Loiola.

També hi ha un sol en al·lusió a Sant Ignasi, els jesuïtes i el camí ignasià. I un lema: transforma, que «mostra l'aposta per la justícia social, el diàleg interreligiós i intercultural i una societat més justa», va dir l'alcalde.

Joan Calmet, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, va afegir que la sessió plenària que se celebrava per als ciutadans i les entitats que han acompanyat el projecte any rere any tenia en aquesta ocasió una significació especial per ser la més propera al 2022 i poder fer «una repassada d'on venim i oferir pinzellades del que farem l'any que ve».