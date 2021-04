Àvies de les Escodines denuncien que les mesures del Procicat discriminen la gent gran

Vint àvies del Barri de les Escodines de Manresa no poden fer gimnàstica dolça per a la gent gran ni les activitats per exercitar la memòria que duien a terme habitualment a l'interior del casal del barri. Les restriccions del Procicat els ho impedeix. A les instal·lacions, però, sí que hi entren diàriament altres grups d'edat, sobretot joves de secundària, i s'hi porten a terme activitats de l'entitat del CAE. Les àvies creuen que les mesures anticovid discriminen la gent gran.

Les àvies estan vacunades i algunes ja tenen dues dosis. Per tant, estan immunitzades. Tot i això han de portar a terme les activitats a l'exterior, i el dia que plou es queden sense la gimnàstica ni els tallers de memòria. «Necessiten fer-ho, i a part d'estar vacunades van amb molt de compte per evitar contagis», explica la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió. No poden entrar al casal per fer les classes perquè són un grup de risc, però ho consideren incoherent perquè, precisament, diuen que en aquests moments tenen menys risc d'emmalaltir.

Seguint les mesures del Procicat, les àvies fan les activitats en grups de cinc. «Estan molt indignades. Jo he traslladat la queixa a l'alcalde i m'ha contesta que ho mirarà», assegura Carrió. Els darrers dies, a més, fa fred i plou intermitentment, i per aquest motiu algunes àvies no han pogut fer els tallers.

«El Procicat practica edatisme. És a dir, que discrimina les persones grans. Els joves no estan vacunats i, a més, és un grup d'edat que no vigila tant. No ho trobem lògic», afegeix. Per aquest motiu Carrió demana que les mesures per evitar contagis tinguin en compte que els avis estan més protegits i puguin entrar al casal.