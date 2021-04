El centre d'urgències de primària de Manresa dobla les atencions mensuals

El Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), situat a la planta baixa del CAP Bages, ha incrementat significativament durant el darrer any la seva activitat. En aquests moments, realitza una mitjana de 5.500 visites mensuals de patologies lleus o moderades.

L'increment és el resultat del fet que el 3 de febrer del 2020 el CUAP de Manresa va passar de funcionar únicament les nits i els caps de setmana a fer-ho les 24 hores del dia tots els dies de l'any, amb servei de radiologia i analítiques inclòs, serveis que no realitzen els altres CAP de la Catalunya Central.

L'objectiu era consolidar un segon servei públic d'urgències a la ciutat per atendre patologies de gravetat lleu o moderada que permetés descongestionar les urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, d'Althaia, un cop tancats els CAP de la comarca, que estan disponibles de les 8 del matí a les 20 del vespre.

Un any després, les dades d'activitat assistencial mostren que el CUAP situat a la planta baixa del CAP Bages és un servei consolidat i ha aconseguit esdevenir un referent per a la ciutadania que necessita una atenció sanitària urgent lleu o moderada.

Si el gener del 2020, el CUAP va atendre 2.581 visites, el febrer del 2020 tancava amb 4.282 i, a hores d'ara, fa una mitjana de 5.500 atencions mensuals, segons l'Institut Català de la Salut.

Entre aquests dos moments hi ha un fet rellevant: l'esclat de la pandèmia i la decisió estratègica de tancar al públic els quatre centres d'atenció primària de Manresa i concentrar tota l'activitat a les urgències del CAP Bages: el resultat va ser que l'abril del 2020, el CUAP va registrar la xifra rècord de 16.256 atencions. El CAP de les Bases, també tancat al públic, va concentrar el personal de suport a les residències i l'atenció domiciliària.

Ahir, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Ciutat Saludable, Mercè Tarragó, van fer una visita al CAP Bages acompanyats de la gerent de l'ICS a la Catalunya Central, Anna Forcada, i de la directora del SAP Bages-Berguedà, Elisabet Descals.

També hi van assistir la gerent en funcions de la Regió Sanitària de la Catalunya Central CatSalut, Teresa Sabater; la directora de l'ACUT Bages-Berguedà, Judit Roca i el responsable del Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDPI), Josep Trullàs, entre d'altres professionals.

A la visita van mostrar a Aloy i Tarragó les dependències del CUAP i el servei de radiologia, les instal·lacions del CAP Plaça Catalunya -plantes 1 i 2-, la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), el servei d'audiometries i la unitat de cribratge ocular.

Un altre motiu pel qual es va organitzar la visita és perquè el CAP Bages va arribar als 50 anys de funcionament l'any passat, en plena crisi sanitària, sense cap celebració commemorativa.

Un servei més conegut

En la roda de premsa posterior a la visita, Elisabet Descals, la directora del SAP Bages-Berguedà, va destacar que «aquest centre, per culpa o gràcies a la pandèmia és més conegut per la ciutadania i com a referència de primer punt de visita, la qual cosa, ha ajudat a disminuir les urgències de baixa complexitat a l'Hospital de Sant Joan de Déu».

Descals afegia que «ara el pacient és gestionat des d'aquí i només va urgències a l'hospital qui realment ho necessita un cop fetes totes les proves i quan el metge ha valorat quina ha de ser la seva destinació. Si es pot tractar des de l'atenció primària o s'ha de derivar a l'hospital».

La directora del SAP va acabar dient que «estem molt orgullosos que aquest centre hagi agafat aquesta embranzida».

Anna Forcada, gerent de l'ICS a la Catalunya Central, va agrair la confiança per part de la població. «Prop de 130 professionals estem al vostre servei», va dir.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, finalitzava la roda de premsa celebrant el que ha aconseguit el CUAP aquest any tan atípic.