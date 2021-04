Entitats de Manresa sumen esforços per convertir el 2021 en l'any del cinema a la ciutat

Manresa vol que aquest 2021 sigui l'any del cinema a la ciutat. Capitanejats per l'Ajuntament, diverses entitats han programat tot un seguit d'activitats per celebrar els 125 anys de la primera projecció de cinema a la capital del Bages i els 60 anys del rodatge de 'Plácido'. "Manresa té una llarga trajectòria cinematogràfica i volem reivindicar-la com a ciutat de cinema", ha assegurat la regidora de Cultura, Anna Crespo. Entre les iniciatives previstes i ha projeccions, xerrades, exposicions, concerts i, fins i tot, a la tardor, una fira dedicada exclusivament al cinema.

'Manresa i Acció. Vivint en pantalla gran" vol posar en relleu la trajectòria cinematogràfica de la ciutat. Els seus promotors, l'Ajuntament, el Galliner, CineclubManresa, el festival CLAM i Cinemes Bages Centre, han volgut desgranar aquest dijous una programació que, entre les activitats, inclourà, a finals de maig, una setmana dedicada exclusivament a 'Plácido', de José Luis García Berlanga.

Cadascun dels col·lectius aporta el seu gra de sorra a l'any del cinema. El Galliner són els encarregats de la setmana dedicada al 60è aniversari del rodatge de Plácido. Inclourà la seva projecció, una xerrada sobre com era la ciutat el 1961 i una taula rodona amb persones que van participar en el rodatge. "Volem que la ciutadania conegui que l'any 1961 un director de molt prestigi va triar Manresa com a escenari natural", ha justificat Joan Morros, coordinador del Galliner, tot recordant que un film que tenia la capital del Bages com a protagonista va arribar a estar nominat als Òscars.

Des del Cineclub han previst el cicle 'Cinema dins del Cinema' que inclourà les projeccions en 35?mm de 'El desprecio' de Jean-Luc Godard i 'Vivir rodando' de Tom Dicillio. També organitzaran la mostra 'Cineclubisme', que vol homenatjar els 40 anys de la Federació Catalana de Cineclubs.

Per la seva part, des del Clam organitzaran, dins dels actes del festival que arrenca aquest divendres, una taula rodona sobre el passat, present i futur del cinema al Bages.

La Manresa Film Office, que depèn de l'Ajuntament de Manresa, preveu organitzar, a l'octubre, la Fira de Cine. Inclourà exposicions de fotos, de cotxes clàssics i xerrades amb actors i directors relacionats amb la història del cinema a la ciutat. A més, segons ha anunciat el seu responsable, Aleix Farrés, és previst que aviat s'exposi a la ciutat el motocarro que va aparèixer a la pel·lícula de Berlanga.



El Gaudí de '7 Raons per fugir' a la Plana



Aquest 2021 també és previst que s'instal·li el premi Gaudí que van guanyar els manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras per '7 raons per fugir' a la sala de la Plana de l'Om.

Altres de les activitats previstes en l'any del cinema a Manresa són la publicació d'una pàgina web dedicada en exclusiva al rodatge de 'Plácido; un concert de bandes sonores a càrrec de Carles Casas i en homenatge al compositor musical de cinema italià Ennio Morricone; i una mostra de gran format dedicada a Manresa i el cinema.