Taula rodona i concert al mercat pel Dia Internacional del Comerç Just

El dissabte dia 8 de maig a les 2/4 de 12 del matí tindrà lloc a la plaça del Mercat Puigmercadal una taula rodona per commemorar el Dia Internacional del Comerç Just. L'acte s'encetarà amb un record especial per a l'activista Arcadi Oliveres i la seva tasca de tota una vida amb el testimoni de Mar Valldeoriola, experiodista de Regió7, editora de Paraula d'Arcadi i autora del seu pròleg. Amb ella, es parlarà sobre la visió de l'Arcadi sobre les dinàmiques de consum a escala internacional. L'acompanyarà Rosa Guinot, membre fundadora d'Alternativa3, que aprofundirà en el poder transformador del comerç just.

A la segona part de l'acte es conformarà una taula d'experiències locals amb el projecte del Supercoop, primer supermercat cooperatiu de Catalunya, i la Fundació Vicente Ferrer. La jornada, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Casa Flors Sirera, es tancarà amb el concert del músic Guillem Roma.

L'acte està emmarcat dins de la campanya d'àmbit català «Jo Trio», de la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques. Justament aquesta entitat aportarà a l'acte l'exposició «Exposició Comerç Just, Finances Ètiques i Economia Social i Solidària», que mostra les diferències entre el model capitalista i les alternatives des del Comerç Just, les Finances Ètiques i l'Economia Social i Solidària, com un cercle que tanca el mercat social.