Així canviarà Manresa amb el soterrament de la línia d'FGC

El projecte de soterrament de la línia d'FGC avançat per Regió7 va endavant. En un vídeo difós per l'Ajuntament de Manresa es detalla com canviaran la ciutat aquestes obres, que preveu fer passar sota terra la línia entre les estacions de Manresa Alta i Manresa Baixador, és a dir, entre la carretera de Santpedor i el carrer d'Aragó. En aquest punt s'enderrocarà el Baixador i a partir d'aquí es decidirà si el traçat soterrat transcorre pel carrer de Carrasco i Formiguera (entre l'institut Lluís de Peguera i l'ambulatori) fins a la plaça de la Font de les Oques, on anirà la nova estació subterrània que rellevarà el Baixador, o si circula per sota d'un tros de la plaça de Simeó Selga i d'un pati del Peguera fins a la plaça Espanya i es fa en aquest indret l'estació soterrada.