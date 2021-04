El Campus Manresa farà la jornada de portes obertes en format virtual

El Campus Universitari de Manresa celebrarà el pròxim dissabte 15 de maig les jornades de portes obertes en format virtual. El Campus engloba totes les universitats de la ciutat: Fundació Universitària del Bages-UManresa, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya de Manresa.

Aprofitant que es duen a terme les jornades, el Campus ha editat un vídeo promocional que mostra diferents iniciatives que porten a terme les universitats en termes com recerca i investigació i que estan obertes al públic. L'audiovisual també pretén mostrar a la ciutadania els recursos dedicats a la recerca al territori així com quines accions s'impulsen per promoure la ciència.

Un dels objectius del vídeo és promocionar Manresa com a ciutat universitària, apropar el campus universitari a la ciutadania i donar a conèixer el treball en xarxa que afavoreixi projectes científics i d'R+D+I. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de les universitats del Campus de la ciutat.



Jornades de portes obertes



A la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa la jornada començarà a les del 10 del matí amb una presentació de l'escola i, seguidament, es faran sessions de videoconferència específiques per a cada grau i màster. Les persones interessades a participar-hi s'han d'inscriure prèviament a través de https://promocio.epsem.upc.edu/portes-obertes.

Les portes obertes de la UManresa – Fundació Universitària del Bages s'iniciaran a també a les 10 del matí a través de la pàgina web creada expressament per mostrar l'oferta universitària de les Facultats de Ciències de la Salut i Socials de la UVic – UCC i del Campus Professional. En aquesta pàgina web ja s'hi pot trobar informació exhaustiva i detallada de l'oferta d'estudis, tant de grau com de Formació Professional de Grau Superior. Així mateix, qualsevol persona que hi accedeixi pot demanar informació a través del xat.

La UOC de Manresa respondrà a tothom qui vulgui assessorament sobre l'oferta formativa al correu uocmanresa@uoc.edu.

Les portes obertes permetran als futurs universitaris i universitàries conèixer els estudis que s'ofereixen, resoldre dubtes sobre graus o màsters i les seves sortides professionals, així com conèixer les instal·lacions del centre, la vida universitària, la mobilitat internacional o les pràctiques a empreses, entre altres.



Manresa Campus Universitari



La marca Manresa Campus Universitari és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Manresa, les universitats UPC Manresa-EPSEM, UManresa-FUB, Universitat Oberta de Catalunya (Seu territorial de Manresa) i la Biblioteca del Campus Universitari (BCUM), que té per objectiu promocionar Manresa com a ciutat universitària.