Un jutge ordena desallotjar un bloc ocupat amb 17 famílies abans de 10 dies

Les 17 famílies que viuen el bloc de pisos ocupat del carrer Bilbao de Manresa, xamfrà amb carretera de Vic, viuen amb la por que els facin fora. L'Audiència Provincial de Barcelona ha ordenat el desallotjament en un termini màxim de 10 dies. El compte enrere va començar dimecres, va denunciar ahir la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. La PAHC del Bages va «alliberar» l'edifici fa 3 anys i mig.

Als habitatges hi viuen 41 persones, entre les quals 14 menors. Als baixos hi ha activitats socials com una escola popular, una d'alfabetització per a dones i l'escola de joves. Bona part dels veïns no tenen papers, amb la qual cosa no poden treballar legalment i tenen més difícil trobar opcions per sortir-se'n. A més han condemnat a una vintena dels veïns a una multa de 8.500 euros que, en aquest de no satisfer, podria suposar un mes i mig de presó.

«És la situació més inaudita i extremadament perillosa que ens hem trobat mai», va assegurar ahir un dels portaveus de la PAHC, Berni Sorinas. Va insistir que és una «salvatjada que en una situació d'emergència i una crisi econòmica i social» s'amenaci 41 persones a quedar-se sense sostre. Per això va anunciar que la PAHC «activarà totes les vies de resistència possible», també una mobilització massiva si cal perquè «ens hi va la vida».

Mentrestant els veïns viuen amb por, segons va narrar una d'elles, Meriem Malki. Té dos fills de 7 i 9 anys. «Tenim por d'acabar al carrer». Al bloc de pisos «hi ha gent discapacitada, nens, persones sense papers i famílies monoparentals». Va explicar que han de guanyar temps. A part de les accions judicials que es puguin dur a terme, la PAHC ha demanat a l'Ajuntament de Manresa i a la Generalitat que expropiï l'edifici i que els pisos passin a formar part del parc públic d'habitatge. «Que negociïn amb la propietat, i i sinó que expropiïn». Serveis Socials ja té el cas damunt la taula.