L'Arbre dels Desitjos de Manresa ja té nova ubicació

La placeta de darrere del carrer de la Mel de Manresa acull ara l'Arbre dels Desitjos que durant la campanya de Nadal va estar ubicada a la Plana de l'Om i on tothom hi va poder deixar les seves peticions per al 2021. La instal·lació l'ha dut a terme l'Ajuntament, a través de la Regidoria del Centre Històric, que també ha adequat aquest espai de la ciutat amb un banc pintat per l'artista Montse Forradelles. L'acció s'emmarcava dins d'una campanya de foment del comerç.

El banc és un complement a l'olivera: la Regidoria del Centre Històric va encarregar a Forradelles una actuació artística de record a tots els desitjos penjats a l'arbre. En paraules de l'artista, és "una representació de la ciutat, on apareix un ens que representa tota la ciutadania i com aquesta cuida la seva ciutat amb afecte i amor".

La regidora del Centre Històric, Claudina Relat Goberna, manifesta que la incorporació d'aquests elements, juntament amb els equipaments infantils ja existents i el mural de l'Artista Susanna Ayala ­-que es restaurarà en els propers mesos- crearan un espai lúdic i divers en aquesta plaça del centre històric, que compta també amb la Ludoteca Ludugurus.