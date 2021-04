El passeig del Riu de Manresa guanya continuïtat amb l'enderroc de la Carpa

Els mil metres quadrats que fins ara havia ocupat la discoteca la Carpa del Riu han quedat lliures per donar continuïtat al recorregut per a vianants del passeig del Riu de Manresa.

D'aquesta forma el terreny deslliurat de l'edificació, després de l'enderroc, s'integra al parc del Cardener que l'Ajuntament de Manresa va configurant al seu pas per la ciutat. L'actuació forma part d'un conjunt d'accions per millorar la relació amb l'entorn fluvial i aprofitar-lo més per al lleure

La discoteca va tancar portes el 2018 després que se li esgotés el període de concessió per a la utilització de l'espai.

Ara, el terreny passa a formar part del parc del Cardener i permetrà millorar la continuïtat dels recorreguts verds.

L'objectiu del govern municipal és que, pas a pas, es pugui arribar a gaudir d'un passeig al costat del riu sense entrebancs des de Sant Joan de Vilatorrada fins a Can Poc Oli.

La Carpa del Riu es trobava al mig del recorregut per a vianants al costat del Cardener.

Accions que formen part de la progressiva configuració del parc del Cardener han estat els enderrocs sota la basílica de la Seu que van marcar l'inici de la transformació de la façana sud de la ciutat; la retirada dels horts que hi havia al costat del Pont Nou amb l'objectiu d'anar recuperant el bosc de ribera per als ciutadans; l'enderroc de la zona de Cal Ninus, al Congost; la revegetació de tot el tram entre el pont del Congost i el Pont Nou, i la creació del parc Josep Vidal, el que hi ha just al costat de l'espai de la Carpa del Riu, entre d'altres.

Un degoteig d'intervencions

Més recentment cal destacar la construcció de la passera de can Poc Oli, que ha donat continuïtat a l'itinerari de passeig al costat del riu per la banda sud del terme municipal.

A més, dona possibilitats de seguir el circuit al costat de la riera de Rajadell fins al Xup i des d'allà al camí del Suanya, el camí de Rajadell i un altre cop al Pont Nou i el parc del Cardener.

A prop de la passera, l'Ajuntament ha fet un gual per travessar la riera de Rajadell sota el pont de Can Poc Oli. És a pocs metres del punt on es deixa la carretera vella de Barcelona per anar cap a l'Escola Agrària i la Protectora.

En aquest sector, el personal de la foneria Condals Group, ha condicionat una ruta circular d'1,17 quilòmetres, amb mirador inclòs, i hi han instal·lat plafons divulgatius sobre les activitats que s'hi duien a terme a l'entorn rural, la història de les primeres fàbriques que es van ubicar al costat del Cardener i els trets més destacats de l'entorn paisatgístic.

Altres intervencions són la millora de l'espai que envolta el Pont Vell i arriba fins a l'accés a Sant Pau. Les desbrossades s'han anat succeint al llarg del temps per fer més accessible la riba del riu en el tram central, moltes d'elles amb la participació de voluntaris que han retirat tones i tones de canyes per poder fer més accessible un mur impenetrable.

I pel que fa al futur, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) va plantejar que el parc del Cardener sigui una continuïtat de la zona esportiva del Congost amb el trànsit desviat per la futura avinguda de l'Esport.

Si mai es resolguessin els nous accessos al Congost i a Sant Joan seria plantejable que la zona esportiva pugui arribar al parc del Cardener. Es tractaria de tancar la zona esportiva pel darrere, on igualment hi ha la via del tren i està tancada i, en canvi, obrir-la per davant, on hi ha el riu.