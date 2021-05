La manifestació de l'1 de maig a Manresa acaba amb l'ocupació d'un bloc d'habitatges per part de la PAHC

La manifestació del Primer de Maig a Manresa ha acabat aquest matí amb l'ocupació d'un bloc d'habitatges per part de la PAHC. Es tracta d'un edifici buit, propietat de l'empresa immobiliària Cerberus, que està situat al carrer Bambylor, al barri de la plaça Catalunya. L'acció s'ha dut a terme després d'una marxa convocada per Acció Sindical del Bages que ha concentrat diversos col—lectius de l'esquerra anticapitalista i alternativa del Bages i ha aconseguit aplegar unes tres-centes persones, en els moments més àlgids, malgrat la pluja.

La riuada de manifestants ha desembocat a l'edifici del carrer Bambylor, on més d'un centenar de persones s'han concentrat per donar suport a l'ocupació. "No s'entén, gent sense casa i casa sense gent" o "avui venim a lluitar per un lloguer social" han estat alguns dels reclams que més s'han fet sentir mentre alguns dels membres de la PAHC forçaven la porta de l'entrada per ocupar el bloc de sis pisos. Un cop a dins, han comprovat l'estat de l'edifici i, finalment, han desplegat una pancarta des d'un dels balcons amb un missatge clar i rotund: "No tenim forces per rendir-nos".

"A la classe treballadora li costa cada vegada més accedir a l'habitatge. Avui, 1 de maig, és la data idònia per alliberar pisos per a la gent de la nostra classe", ha afirmat un dels portaveus de la PAHC, Bernat Sorinas. De moment, està previst que s'hi allotgi una família amb quatre infants i, més endavant, s'hi puguin establir cinc famílies més. D'aquesta forma, la Plataforma ja té vuit blocs ocupats a la ciutat. De fet, l'acció ha tingut lloc en la mateixa setmana que l'Audiència Provincial ha ordenat el desnonament del bloc 7 que la PAHC havia ocupat al carrer Bilbao.

La manifestació, que s'ha dut a terme abans de l'acció de la PAHC, s'ha desenvolupat sense incidents, en un ambient reivindicatiu. La pluja de primera hora del matí pronosticava una protesta poc concorreguda, però el mal temps no ha aconseguit dissoldre la convocatòria. Sota els paraigües, els participants han cridat consignes contra el capitalisme, la policia, la precarietat laboral i la política d'habitatge. La pancarta del capdavant de la manifestació ha posat de relleu les principals reivindicacions de la jornada sota el lema: "Pa, sostre, papers i treball".

La protesta, que ha arrencat a les 11 del matí a la Ben Plantada, ha passat pel Passeig de Pere III, el carrer Saclosa, la plaça Catalunya i, finalment, el carrer Bambylor. Al llarg d'aquest recorregut, els participants han enganxat adhesius amb missatges reivindicatius als aparadors d'algunes franquícies i d'alguns bancs i s'han llegit manifestos. Les diferents lectures han posat l'accent en les desigualtats agreujades a causa de la pandèmia. "Feminització de la pobresa, ERTEs que no s'arriben a cobrar, bancs d'aliments desbordats, persones sense sostre, jovent que pateix la precarietat... Davant d'aquesta situació, hem de sortir al carrer més forts que mai", ha manifestat una de les membres de la comissió de l'1 de maig Bages-Moianès, Begoña Domínguez.