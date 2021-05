La prolongació dels Països Catalans ja deixa intuir el seu traçat

Fa sis mesos que es van iniciar les obres de la prolongació de l'avinguda Països Catalans entre la carretera de Viladordis i la rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja. Un vial estratègic per a la ciutat. I d'aquí a sis mesos més han d'estar enllestides, segons les previsions inicials.

Estratègic perquè ha de ser una mena de ronda interna de la ciutat entre la carretera de Viladordis i l'actual rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja, una de les principals entrades i sortides de la ciutat. Ha de fer més fàcil la connexió entre l'est de la ciutat –sector Viladordis– i el nord –Bases de Manresa i tot el seu entorn–, i treure cotxes de la trama urbana, com el carrer Sant Cristòfol o la carretera de Vic. El pressupost és de 4,5 milions d'euros, dels quals 2,7 els aporta la Generalitat. La resta els posa l'Ajuntament, sobretot a través de l'empresa municipal Aigües de Manresa, encarregada de fer un nou col·lector que pràcticament està enllestit. A final de maig començaran els treballs de la xarxa d'aigües. Per això no hi ha rastre d'asfalt ni voreres ni, de fet, carretera encara. Els treballs s'han centrat en serveis com, per exemple, aquest col·lector, que en alguns punts encara es pot veure.

D'octubre a octubre

Les obres van començar l'octubre passat i, segons es va anunciar aleshores, s'haurien d'enllestir en un any. Vistes des de la rotonda Prat de la Riba, i també des de la carretera de Viladordis, ja s'endevina tot el traçat. S'ha treballat i s'està treballant de punta a punta.

Són 700 metres de fins ara horts i camps que en alguns moments passen a prop d'habitatges i equipaments que sentien de lluny el soroll dels cotxes com els del carrer Pare Algué, la residència de la Font dels Capellans, el carrer Tossalet dels Dolors o, fins i tot, l'institut Guillem Catà.

A la carretera de Viladordis hi ha d'anar una rotonda que també es comença a intuir. Ha d'endreçar el trànsit de vehicles a la futura cruïlla. N'hi ha d'haver una altra a la confluència amb el carrer Fra Jacint Coma i Galí. A la mateixa carretera de Viladordis ha fet falta ocupar una part de la calçada a causa de les obres, que al llarg del seu recorregut han d'esquivar diverses torres d'alta tensió. Al mig del traçat, entre un dels extrems de la Font dels Capellans i l'esmentat institut Guillem Catà, l'avinguda passa entremig de dues torres.

Ja a l'alçada del Pont de Ferro els treballs s'animen, tot i que es poden veure màquines pesants i trànsit de camions a pràcticament tot el recorregut. El futur traçat de la prolongació dels Països Catalans està, tot ell, envoltat i delimitat per tanques.

Tancar el cercle

El cercle de l'avinguda dels Països Catalans no s'acabarà de tancar, però, fins l'any vinent. Passat l'estiu és previst que comencin les obres del tram que anirà de la carretera de Viladordis fins al polígons dels Trullols. Hi haurà un moment, doncs, que hi haurà treballs a banda i banda de la carretera de Viladordis per completar l'avinguda i la nova ronda interna de Manresa. En aquest cas el projecte l'assumeix l'Ajuntament, i tindrà un cost de poc més d'un milió d'euros. Llavors es podrà anar directament de Prat de la Riba a els Trullols, o a l'inrevés.

De moment, la nova prolongació dels Països Catalans tindrà dos carrils de circulació, un en cada sentit. El projecte definitiu, però, preveu que en tingui quatre i que sigui una via similar a l'actual avinguda Universitària.