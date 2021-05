Manresa, Berga i Súria continuen rugint a Itàlia 25 anys després

Era el 21 de març del 1996, quan Manresa es convertia, inesperadament, en el bressol de tres tigres acabats de néixer al circ Budapest, que feia estada a la ciutat, instal·lats al pàrquing del Congost.

El naixement dels tres cadells va sorprendre el portuguès Manuel Fernandes, cuidador de la tigressa Soralla. Segons va relatar en l'edició de Regió7 del 22 de març del 1996, «sabíem que la Soralla estava embarassada, però no teníem controlats els dies en què havia de parir. Ha estat una sorpresa».

Els integrants del circ Budapest, dels germans Rossi, ja havien visitat altres vegades Manresa, però asseguraven que era la primera vegada que un dels seus animals paria en aquestes contrades.

Els integrants del circ van batejar els nounats en honor dels tres municipis on van actuar aquells dies –Manresa, Berga i Súria– i també per recordar l'indret del món on van veure la llum. Així, les dues femelles es dirien Manresa i Berga, i el mascle, Súria.

El naixement dels tres tigres de la tigressa Soralla va ser portada a Regió7 amb una fotografia de la tigressa amb els seus cadells.

Què se n'ha fet, dels tres felins?

Des d'aquell dia, Manresa, Berga i Súria tenien uns representants felins que durien el nom de les poblacions arreu del món, però, què se n'ha fet, dels tres felins 25 anys després?

El domador del circ dels germans Rossi, la sisena generació d'una de les nissagues circenses més conegudes de l'Estat, havia de tenir la resposta.

Seguir la pista del circ Budapest no ha estat fàcil. El circ de la família Rossi ha tingut diferents noms al llarg dels més de 60 anys en actiu: Circo Alemán, Circo Nacional de Italia, Circo Deros, Circo Budapest, Diechi Fratelli Rossi i, actualment, El Circo Italiano.

La directora artística d'El Circo Italiano, Sonia Miranda, accedeix a posar-se en contacte amb qui era el domador de Manresa, Berga i Súria el 1996. Luigi Rossi, un dels onze germans de la nissaga Rossi, era el domador dels tres tigres.

Actualment, Luigi Rossi està retirat des de la prohibició de dur circs amb animals salvatges al país, però Rossi, sorprenentment, després de 25 anys, recorda perfectament el naixement dels tres felins. Rossi reconeix que hi ha «un vincle molt fort entre domador i tigre».

Els tigres han passat de pesar menys d'un quilo quan van néixer a fer-ne uns 150. Han estat alimentats, en dies alterns, amb uns 7 o 8 quilos de diferents tipus de carn per àpat.

Durant un quart de segle, Manresa, Súria i Berga han recorregut diversos indrets d'Europa, com Alemanya, Grècia, Itàlia i Espanya, entre d'altres.

Durant l'època que els tigres van estar al circ Budapest, Manresa va ser l'única dels germans felins que va tenir descendència.

Quan arriba la prohibició dels circs amb animals salvatges a l'Estat, Rossi va contactar amb el seu germà, també domador, per reubicar els tres tigres al circ Orfei, a Itàlia.

El pas del temps no ha trencat el vincle que tenien. Quan Rossi viatja a Itàlia encara visita els tigres i «em reconeixen», assegura amb satisfacció. Una mostra del gran vincle que es genera entre domador i tigre.

Rossi desconeix la situació actual del circ Orfei a causa de la pandèmia. Segons informa la pàgina del circ Orfei, aquesta setmana a Itàlia reobren teatres, cinemes i espectacles, després de 15 mesos aturats a causa de la pandèmia. Per afrontar aquest moment d'extrema necessitat es van unir tres circs, l'Orfei, el Happy Circus i el Water Circus, on han compartit espai i esforços als afores de la ciutat de Palerm.

Tenint en compte que l'esperança de vida d'un tigre en captivitat «és d'uns 30 anys si està ben cuidat», segons Rossi, als tres felins no els queda gaire per a jubilar-se. Quan arribi el moment, passaran el seu retir en un santuari o zoològic a Itàlia.

Prohibició de circs amb animals

Des del 2013, la ciutat manresana es va convertir en municipi lliure de circs amb animals salvatges. Tot i que no va ser fins al 2015 que es va prohibir a tot Catalunya.

Manresa, Berga i Súria no podran tornar a la ciutat que els va veure néixer, però hauran rugit ben fort els seus noms arreu del món.