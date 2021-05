L'Ajuntament de Manresa incentiva la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

L'Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria de Ciutat Verda, ha elaborat una guia per incentivar la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis particulars de la ciutat.

Sota el títol «La fotovoltaica a Manresa, generar energia solar a casa teva és ara molt més fàcil», la guia persegueix l'objectiu de donar a conèixer a la població que la normativa actual ha simplificat els tràmits i ha agilitzat els terminis per poder instal·lar plaques, i pretén també fer difusió dels seus beneficis ambientals i econòmics.

La presentació va anar a càrrec del regidor delegat de Ciutat Verda, Pol Huguet, i del director del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, Ferran Soler, amb qui s'ha consensuat el document.

Huguet va dir que «la guia està elaborada per a la població i per a tots aquells qui no són experts». Va destacar que «és la primera vegada que es concentra tota la informació referent a la fotovoltaica en un únic document» i va explicar que la guia ha de representar un primer pas «per començar a omplir les teulades de Manresa de plaques fotovoltaiques per reduir l'escalfament global, millorar la nostra sobirania energètica, democratitzar el control de l'energia i generar ocupació».

També va apuntar que, malgrat que la guia està adreçada principalment a habitatges particulars, també és útil per a empreses i equipaments.

El regidor de Ciutat Verda ressaltava que Manresa és una de les ciutats catalanes propícies per a la instal·lació de plaques solars per la irradiació solar que rep durant tot l'any.

A la comarca del Bages, les noves instal·lacions s'han quadruplicat entre el 2019 –que se'n van posar 52– i el 2020 –que van instal·lar-ne 224–, segons les dades que registra l'Institut Català de l'Energia (ICAEN). També indiquen que a Manresa es va passar de 10 noves instal·lacions el 2019 a 27 el 2020.

El director del Gremi d'Instal·ladors, Ferran Soler, va concloure la presentació donant suport a la iniciativa, ja que «va molt alineada als objectius del nostre sector». Va afegir que a la pàgina web del gremi hi ha més informació de com iniciar el projecte d'instal·lació i amb quines empreses, per complementar la guia.