Professora de dansa i ‘influencer'. Quan el febrer aquesta jove va començar a compartir les seves experiències en un menjador escolar, poc es pensava que ser a TikTok es convertiria en una feina més

Nadine Romero (Manresa, 1996) és professora de ball i coreògrafa de professió, però han estat les seves anècdotes quotidianes i un riure que enganxa el que l'han convertit en una cara coneguda dins del món català de TikTok. El seu compte @nadineromero3 ja suma 37.000 seguidors i ha cridat l'atenció de grans marques i, també, de figures del món de la comunicació, com Xavier Sardà, i de TV3.

Segurament molts lectors han sentit a parlar de TikTok, però no han fet servir mai l'aplicació. Expliqui què hi ha dins amb només tres paraules.

És complicat, perquè hi pots trobar vídeos de tot. TikTok és entreteniment, evasió i sorpreses. I realment l'utilitza gent de totes les edats; molts dels meus seguidors tenen 30 anys o més.

Com hi va anar a parar vostè?

Em vaig descarregar l'aplicació durant el confinament i fins farà uns quatre mesos era una visitant més, mirava vídeos, penjava alguna ximpleria... Però tot va canviar quan vaig començar a explicar algunes anècdotes del meu dia a dia. En aquell moment treballava en un menjador escolar i vaig voler compartit experiències divertides. La gent no parava de demanar-me'n més i d'enviar-me bons comentaris. M'hagués agradat fer-me viral pel ball, però ho he fet per ser xerraire (riu).

Quan es va adonar que a TikTok s'hi pot fer negoci?

De seguida. Encara no havia arribat als 10.000 seguidors i ja m'estaven contactant marques per fer col·laboracions, com Misako (bosses), Shein (moda) i alguna de joies. T'envien productes perquè en parlis als vídeos. Per exemple, PlatanoMelón, que és una botiga de joguines sexuals, volia que fes un vídeo explicant una anècdota relacionada amb el tema. Com que en tenia una, no em va fer res compartir-la.

Màrqueting a banda, TikTok també paga a alguns usuaris. S'hi guanya gaire?

Has de tenir més de 18 anys i més de 10.000 seguidors per poder activar el compte de creador. Cobres 4 cèntims per cada 1.000 reproduccions, una misèria. I recomano a qui comenci a tenir força seguidors que no activi aquesta opció fins més endavant.

Per què?

TikTok vol que generis continguts i quan actives el compte per a creadors, els teus vídeos deixen d'aparèixer a les recomanacions dels altres usuaris. Perds visualitzacions i t'ho has de treballar molt més. Aconsello esperar fins a tenir els 30.000 seguidors.

Vostè acaba de superar els 37.000. Té un objectiu fixat?

M'agradaria créixer més, és clar, però em vaig marcant reptes petits. El proper són els 40.000.

Hi ha algun truc per créixer ràpid?

Si hi ha algun secret, encara no l'he descobert. Hi ha dies que penges quatre vídeos i es fan tots virals i d'altres que en penges un de molt treballat i no té èxit. El què sí que puc dir és que és un no para. Suposa molta feina. Al matí preparo coreografies de ball, al migdia creo continguts per a TikTok i a la tarda imparteixo classes de dansa fins ben tard a l'escola Julieta Soler, el gimnàs Fitness Fenoi de Sant Joan i Swing Manresa.

Quantes visualitzacions té el seu vídeo més viral?

És el primer que vaig fer i acumula unes 330.000 reproduccions. Al dia, de mitjana, en tinc unes 20.000.

I li queden gaires anècdotes per explicar?

(Riu). Sí, sí. Al principi no me les apuntava i ara sí. Penso què podré explicar durant la setmana i si alguna experiència caldrà partir-la en dos vídeos.

La seva família és còmplice i apareix en bastants dels seus vídeos. Com ho viuen?

Molt bé. De fet, a TikTok era la meva germana la que es volia fer viral, però mira... La meva mare en té però com una usuària més i el pare m'acompanya a la tele.

Parli'ns de la televisió i dels projectes que li han arribat per ser ´tiktoker'. Haver optat pel català li ha reduït el mercat i li ha restat visibilitat?

Crec que ha estat precisament fer els vídeos en català el que m'ha obert les portes. Hi ha molta gent que els fa en castellà i has de tenir molts seguidors i ser molt viral perquè les empreses i marques pensin en tu. Ja m'han cridat algunes vegades per col·laborar al programa Obrint fil de Xavier Sardà a La1, he aparegut a l'APM? i al programa Popap de Catalunya Ràdio. També m'han trucat de TV3 perquè volen que tota la família junta fem un càsting, però això ens ho hem de plantejar, perquè seria deixar entrar la gent a casa nostra.

Per què a les persones que triomfen a Instagram els costa tant fer el mateix a TikTok?

Sembla que no, però són dues plataformes molt diferents. Instagram és postureig, ensenyar quina vida més guai que tens i què fas. A TikTok, en canvi, es mostra una vida més real.

Però també hi ha molts joves sense samarreta i comentaris sexuals en boca de menors.

Aquesta és la part merda de TikTok. Molts nens i nenes es fan virals compartint continguts d'aquest tipus i hi ha molt masclisme.