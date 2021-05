Alumnes de l'Institut Lacetània guanyen el primer premi Impuls FP de la Catalunya Central

Alumnes de primer curs del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa de l'institut Lacetània de Manresa han estat els guanyadors del primer premi Impuls FP de la Catalunya Central, en la categoria de projectes emprenedors elaborats per alumnat de grau mitjà. El projecte guanyador proposa 15 idees de negoci digital orientades al nou estil de vida generat per la pandèmia de covid. Es tracta d'idees que van des d'una assessoria d'imatge digital fins a tecnologia per a sèniors, menjar de quilòmetre zero a domicili o un lloc web d'orientació acadèmica.

Els alumnes van treballar el projecte durant els mesos de gener i febrer, dins del mòdul professional d'atenció i comunicació al client, sota el guiatge de les professores Maria Torres i Judit Tahull. Les propostes que s'hi plantegen parteixen de la reflexió sobre com la pandèmia de Covid-19 ha canviat la nostra forma de vida i ha generat noves necessitats i nous hàbits a l'hora de relacionar-nos, comprar, treballar, etc. Moltes coses que abans es feien presencialment ara es fan a través d'una pantalla i sorgeixen noves oportunitats de negoci. Les propostes treballades, a més, reuneixen valors com la solidaritat, la coherència, la sostenibilitat i el feminisme.

El premi està dotat en 700 euros, que els alumnes invertiran a tirar endavant algunes de les idees de negoci plantejades. L'acte de lliurament es va celebrar el dia 26 de març en format telemàtic, amb la participació dels alumnes i professors finalistes.