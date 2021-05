La Generalitat destinarà més de 616.000 euros al futur Museu del Barroc de Catalunya a Manresa

La Generalitat ha aprovat una subvenció de 616.240 euros a l'Ajuntament de Manresa per finançar la redacció i execució del projecte museogràfic del futur Museu del Barroc a Catalunya que es farà al Museu Comarcal d'aquesta ciutat. El consistori ja ha rehabilitat les sales que acolliran aquest nou espai expositiu que s'obrirà a les ales Sud i Oest de l'edifici. El projecte vol adaptar el Museu Comarcal de Manresa a les "demandes i perspectives" de la societat del segle XXI i a les necessitats de millora dels serveis a la ciutadania. El cost estimat del projecte museogràfic és d'1 milió d'euros i compta amb el suport del Museu Nacional d'Art de Catalunya en la millora dels continguts.

El projecte es basa en un nou model de gestió i organització, planificació i continguts on s'inclouen entre els eixos principals la implicació urbana, una modernització del discurs i la imatge externa, servei als ciutadans des del punt de vista de la història, l'art i la memòria i l'assumpció d'un rol principal en la promoció de la ciutat.

El cost estimat del projecte de museografia del Museu del Barroc —Ales Sud i Oest— és d'1.015.262 euros. L'aportació de la Generalitat es repartirà en tres anualitats —des del 2021 fins al 2023— mentre que el consistori hi destinarà 399.022 euros més.

L'Ajuntament de Manresa ja ha fet les actuacions prèvies consistents en la rehabilitació de l'ala Sud amb dues sales en planta baixa que es dedicaran a espai d'acollida i d'activitats i a exposicions temporals, respectivament. També s'ha començat la construcció del nou bloc d'accessos al museu a la part exterior de la façana oest per on accedirà el públic. Així mateix es preveu una planta baixa per a usos turístics i de promoció de la ciutat.

El Pla Museològic del museu contempla dos eixos de treball i exposició centrals: el Museu del Barroc a Catalunya i Descobrint Manresa, cadascun d'ells amb objectius i estratègies museogràfiques diferenciats. La primera fase del projecte museogràfic es correspondrà a l'àrea del Museu del Barroc. El reforç i millora dels continguts es farà amb el suport del Museu Nacional d'Art de Catalunya.



Un museu amb un protagonisme renovat



El projecte del futur museu es veu reforçat amb el Pla de Manresa 2022 impulsat pel consistori per la promoció de la ciutat en el context del 500 aniversari de de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat, l'any 1522. Dins d'aquest programa, el museu vol agafar un protagonisme renovat tant per la col·lecció, com pels serveis, el lloc i l'edifici que ocupa.

Actualment, el museu disposa de prop de 1.500 m2 oberts al públic i una col·lecció destacada que depassa de llarg els 10.000 objectes inventariats. A nivell de difusió, els treballs s'han centrat especialment en exposicions temporals, propostes didàctiques i itineraris, una part dels quals es realitzen conjuntament amb l'Oficina de Turisme.

La darrera actuació de millora va consistir en la renovació completa de la presentació de les sales d'exposició fa uns set anys. En els últims anys també s'han construït espais externs vinculats al museu a la ciutat, com és el Carrer del Balç (Manresa medieval), Espai Manresa 1522 (la Manresa ignasiana), un nou magatzem extern a la plaça de la Reforma i l'Espai Memòries.

L'increment d'activitats i d'espais expositius oberts al públic ha fet cada vegada més difícil la gestió en el sentit més ampli, des de les àrees de conservació (magatzem, tallers) i la difusió, i s'ha accentuat la necessitat de dotar el Museu Comarcal amb més recursos. És per això que la Generalitat i l'Ajuntament han apostat per sumar esforços en aquest projecte.