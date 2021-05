L'UCI de Sant Joan de Déu ha estat una setmana plena i desviant pacients al Vallès

L'UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha començat la setmana amb el 100 % d'ocupació. 21 persones hi estan ingressades, de les quals 16 amb covid i la resta amb patologies greus que no tenen res a veure amb al coronavirus. Tot i així ahir hi havia la perspectiva que donessin algunes altes, situació que la setmana passada no es va donar i va causar una sobresaturació del servei. Això va obligar a la Fundació Althaia ha demanar ajuda a UCI's de centres sanitaris propers perquè ingressessin malalts que no es podien atendre a Manresa. Bàsicament eren pacients del Berguedà i la Cerdanya, que tenen Sant Joan de Déu com a equipament sanitari de referència.

«Vam demanar ajuda perquè ja vèiem que no podíem encabir nous malalts», ha explicat a Regió7 el cap del servei de Medicina Intensiva de la Fundació Althaia, Rafael Fernández. «Majoritàriament han sigut pacients procedents de l'àrea de Berga i de la Cerdanya». En aquests casos l'ambulància que els traslladava ja no s'aturava a Manresa sinó que continuava el seu camí cap a altres centres per donar resposta a les necessitats dels pacients crítics. En el cas de Manresa són la Mútua de Terrassa, el Consorci Hospitalari de Terrassa i el Parc Taulí de Sabadell. L'últim hospital de referència seria la Vall d'Hebron de Barcelona. Tots ells es coordinats per acollir malalts en el cas que alguna UCI col·lapsi.

«Hi ha hagut algun cas que per la seva situació de gravetat s'ha hagut d'atendre a Urgències el nostre hospital, fins i tot per posar-li ventilació, per llavors traslladar-lo», ha assegurat Fernández. Els malalts que ja estan ingressats a Sant Joan de Déu no es traslladen «perquè això suposa una càrrega emocional per als familiars difícil de gestionar. És molt més operatiu fer-ho amb pacients que no han tingut contacte amb el nostre hospital».

Un cop el malalt està en condicions de sortir de la Unitat de Cures Intensives, sí que es transfereix a l'hospital de proximitat. «Ja no només en cas de covid, sinó en tota la resta de patologies».

Les darreres setmanes els casos de covid a l'UCI de Sant Joan de Déu de Manresa s'han disparat. La tercera setmana d'abril hi havia ingressades 9 persones per la malaltia. La setmana passada eren 19 i ahir, 16.