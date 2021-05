Manresa se suma a la iniciativa Let's Clean Up Europe amb una jornada de neteja de residus

Manresa se suma, un any més, a la iniciativa Let's Clean Up Europe, una acció comuna a tot Europa que té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que es llancen de forma incontrolada a la natura. També es pretén promoure accions de sensibilització a través de la recollida de residus abocats il·legalment als boscos, a les platges, als marges de rius, etc.

Enguany, l'acció tindrà lloc del 7 al 9 de maig i diferents entitats de Manresa faran tasques de neteja de residus en diversos espais de la ciutat. Les entitats que hi participaran són la fundació AMPANS, Creu Roja, l'Escola Puigberenguer i el Consell Local per la República de Manresa. Els diferents col·lectius faran tasques de neteja a Can Font, a un tram de la Séquia, al Parc de Puigterrà, al voltant de la fàbrica dels Panyos, a la zona del Congost i al voltant de les Bases de Manresa, entre altres. A continuació, podeu consultar els diferents espais que netejarà cada entitat:



AMPANS: Can Font i entorns i el parc del Cardener

Can Font i entorns i el parc del Cardener Creu Roja Manresa (infants i joves): Cardener a la zona de l'antiga Carpa del Riu i als Panyos. També el parc de Puigterrà.

Cardener a la zona de l'antiga Carpa del Riu i als Panyos. També el parc de Puigterrà. Escola Puigberenguer: Turó del Puigberenguer

Turó del Puigberenguer Creu Roja Manresa (grup de voluntariat ambiental): Bosc de ribera de Can Poc Oli. Acció coorganitzada amb la comissió de l'Anella Verda de Manresa.

Bosc de ribera de Can Poc Oli. Acció coorganitzada amb la comissió de l'Anella Verda de Manresa. Consell Local per la República de Manresa: zona Concòrdia-Dipòsits Nous. Acció coorganitzada amb l'Ajuntament de Manresa - Anella Verda i oberta a tota la ciutadania. L'activitat, que es durà a terme el pròxim diumenge 9 de maig, s'iniciarà a les 10:30 h. El punt de trobada és a la cruïlla dels carrers de la Concòrdia i de Ramon Iglesias, darrere de la FUB. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el Consell Local per la República de Manresa a través del correu electrònic manresa@consellrepublicat.cat.

Aquestes actuacions se sumen a les accions de neteja de residus a zones verdes que han realitzat alguns centres escolars de la comarca els darrers mesos. Les tasques de neteja que va dur a terme l'alumnat de 3r i 4t de l'escola La Salle a la zona del Pont Nou o els treballs que van realitzar els alumnes del Serra i Húnter al bosquet de sota la Balconada en són alguns exemples.

Let's Clean Up Europe

És una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc.

Es tracta d'una iniciativa que va néixer en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, gràcies a la implicació de diferents autoritats europees amb un mateix objectiu: la promoció de pràctiques de prevenció de residus a nivell europeu. Actualment hi participen desenes de milers de persones d'arreu.