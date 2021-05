La residència de la tercera edat Casa Padró, situada al Passeig, tanca portes

Manresa s'ha quedat sense una de les residències d'avis privades més cèntriques que hi havia a la ciutat. La residència de la tercera edat Casa Padró ha tancat portes. El geriàtric situat al primer pis de l'edifici que hi ha al número 38 del Passeig de Pere III, on també hi ha un petit hotel, disposava de 23 places privades i cinc de centre de dia també privades.

Fins ahir no va ser possible confirmar el tancament del geriàtric. Fonts solvents d'altres residències d'avis de Manresa, on justament ha anat a treballar alguna de les persones que ha perdut la feina fruit del tancament de la residència Casa Padró, van corroborar la clausura del centre, que ha suposat repartir els avis que hi havia per altres residències de la ciutat. Segons aquestes fonts, els responsables van informar del tancament amb quinze dies d'antelació tant a les famílies dels ancians residents com als treballadors. Des de principi d'any ja tenien decidit tancar portes.

De dos anys a sis mesos

La covid no ha posat les coses fàcils a les residències d'avis. La directora d'una d'elles explicava ahir a Regió7 que, mentre que l'espera habitual per aconseguir una plaça al seu centre sol ser d'un any i mig i fins i tot de dos, a començament d'aquest 2021, amb la vacunació anticovid molt incipient i amb totes les restriccions actives, de manera que els avis no podien sortir dels centres, hi havia poques famílies que havien sol·licitat plaça que es decidissin a no ocupar-la, la qual cosa va portar alguns geriàtrics a viure moments delicats atès que no podien omplir totes les places disponibles, amb el perjudici econòmic que això els comportava.

Justament aquesta va ser una de les raons que, segons la Plataforma en defensa de les pensions i dels drets de la gent gran de Manresa, els va exposar l'Ajuntament per treure ferro als retards que s'estan produint pel que fa al calendari previst per fer realitat una residència pública al barri del Xup de Manresa (vegeu el desglossat de sota): el fet que, a diferència del que ha estat sempre habitual, sobretot en una ciutat envellida com Manresa, actualment hi hagi places disponibles als geriàtrics.

Una altra residència de la capital del Bages amb qui va parlar ahir aquest diari també va admetre que a començament d'any van tenir problemes per omplir totes les places, malgrat que la situació s'ha anat normalitzant amb el pas del mesos. «Hi ha hagut una època que ha costat molt però ara estem bé», asseguraven.

Que la gran majoria dels avis residents estiguin vacunats, juntament amb el fet que a partir de mitjan de febrer se'ls permeti sortir de les residències després d'haver passat pràcticament un any aïllats, ha donat una empenta a l'ocupació de les places que fa quatre mesos quedaven vacants. Una de les directores amb qui va parlar ahir aquest diari afirmava que en el moment més crític «ja no sabia a qui trucar per omplir» les que tenia a disposició.

«Decepció» i «cabreig». Són els dos sentiments que predominen al barri del Xup amb relació al retard a l'hora de fer realitat la residència de titularitat municipal que s'hi ha de fer, si es té en compte el calendari orientatiu que en el seu dia va elaborar l'Ajuntament.

Segons aquest calendari, hores d'ara ja hauria d'estar adjudicada l'obra. D'aquí la «decepció» i el «cabreig» al barri manresà, va palesar ahir la Plataforma en defensa de les pensions i dels drets de la gent gran de Manresa en la concentració que va fer al matí a la plaça Major com cada dilluns.

A la convocatòria hi van assistir 45 persones i va servir per informar els presents de les trobades mantingudes per la Plataforma amb la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, i amb la de Gent Gran, Rosa Maria Ortega, fa un parell de setmanes.

Entre altres, per part de la primera es va informar del compromís de destinar, d'entrada, 44.000 euros més al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)per poder-lo incrementar en 2.000 hores més. També, de la petició de la Plataforma a l'Ajuntament per tal que en el projecte privat de pisos tutelats al sector de l'Anònima aquest subvencioni un determinat número de places públiques. De moment, erl consistori no els ha donat cap resposta, van informar.

Quant a la futura residència del Xup, a banda del sentir dels veïns del barri, la concentració va servir per explicar que el conveni de l'Ajuntament amb la família que li ha cedit el terreny on anirà, que era fins al 2024, s'ha allargat fins al 2034, la qual cosa els fa témer que podria eternitzar més el projecte.

La Plataforma té previst fer un document que inclogui el seu posicionament sobre aquest tema que té previst fer públic a mitjan d'aquest mes. Van explicar que, malgrat que el projecte no avança, l'Ajuntament els ha assegurat que en cap moment no hi ha renunciat, si bé la situació actual generada per la covid a les residències ha fet que no sigui tan urgent com quan es va projectar.

Pel que fa a la trobada amb Ortega, van explicar que hi van parlar de fer un full de ruta de Manresa Ciutat Amiga de la Gent Gran, tenint en compte que l'actual s'acaba aquest 2021. També van tractar amb ella l'organització d'una jornada per tocar el tema de la discriminació per edat (edatisme) amb la ponència de diversos experts en la matèria; de l'actualització de la guia de gent gran, que «ha quedat obsoleta»; dels avenços pel que fa a la moció presentada el gener per la Plataforma en relació a l'atenció dels bancs, i de la celebració del Dia Mundial de la presa de consciència de l'abús i el maltractament a la gent gran(15 de juny) i del Dia Internacional de la Gent gran (1 d'octubre), en els quals participarà la plataforma manresana.