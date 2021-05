600.000 euros per al Museu del Barroc

La Generalitat ha acordat concedir una subvenció de 616.240 euros a l'Ajuntament de Manresa per contribuir al finançament de la redacció i l'execució del projecte museogràfic del Museu Comarcal de Manresa per tal que esdevingui seu del Museu del Barroc a Catalunya. El futur museu a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi ocuparà les ales sud i oest.

L'any 2016, l'Ajuntament va iniciar el procés de transformació del Museu Comarcal en un equipament d'àmbit nacional per exposar-hi i fer lluir com mereix el fons artístic del barroc que es conserva a la ciutat i convertir-lo en un museu de referència al país.

Més d'un 1 milió d'euros

El cost estimat del projecte de museografia del Museu del Barroc és d'1.015.262 euros. L'aportació de la Generalitat es reparteix en tres anualitats -anys 2021, 2022 i 2023. La de l'Ajuntament, a través dels fons europeus Feder i recursos propis, és de 399.022 euros.

Des del 2016 l'Ajuntament du a terme la transformació de l'antic Col·legi de Sant Ignasi per acollir el museu, amb l'objectiu de tenir-lo enllestit a final de 2022, any en què es commemorarà el 500 aniversari de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa. És un projecte amb un cost global de prop de sis milions d'euros, del qual ja s'han executat diverses fases.

Actualment, els esforços se centren a completar els nous accessos al museu, la façana oest; la sud, que dona al carrer de Viladordis; una intervenció a la coberta de l'escala històrica i la instal·lació i la consolidació dels sostres de les plantes primera i segona.

El Pla Museològic proposa que el Museu es conformi amb dos eixos de treball i exposició centrals: el Museu del Barroc a Catalunya i Descobrint Manresa, cadascun dels quals amb objectius i estratègies museogràfiques diferents. A partir de les directrius d'aquest Pla Museològic, es vol dur a terme la primera fase del projecte museogràfic, que correspondrà a l'àrea del Museu del Barroc.

El projecte té el suport del Museu Nacional d'Art de Catalunya pel que fa al reforç i a la millora dels continguts expositius i està plantejat amb la voluntat de coincidir amb les propostes de la Generalitat traçades en el Pla de Museus de Catalunya. Museus 2030.

Justament el passat dia 23 d'abril es va conèixer el nom de l'empresa que ha guanyat el concurs per a la museïtzació de l'espai. Es tracta de l'empresa de Barcelona Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions, especialitzada en projectes museogràfics i expositius, activa des de 1980.

Autora els darrers anys dels projectes museogràfics al Centre Cultural El Born de Barcelona, de l'Hospital de Sant Pau i el Museu Diocesà de Lleida, a partir d'ara tenen set mesos per redactar el projecte museogràfic executiu, i deu per a la producció i la implementació del projecte.

Amb el futur Museu del Barroc de Catalunya, l'Ajuntament posa de relleu que s'acompleixen tres objectius: es guanya un equipament cultural i patrimonial de primer ordre al país; es potencia la Manresa 2022, en el marc de l'aposta que la ciutat està fent per celebrar el 500 aniversari de l'estada de sant Ignasi a la ciutat, i s'aprofita aquest projecte per dotar Manresa d'un seguit d'actuacions de millora i de transformacions -del Museu i del seu entorn, com ara la nova urbanització de la Via Sant Ignasi- amb l'objectiu de revitalitzar el Centre Històric.