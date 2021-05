L'abans i després de la covid a l'atenció primària protagonitza un estudi de l'ICS

Analitzar com ha impactat la pandèmia en l'atenció primària i en la salut de la ciutadania a través de l'anàlisi dels tipus de consulta que han arribat a l'atenció primària a la Regió Sanitària Catalunya Central abans i després de la covid-19. Aquesta ha estat la finalitat d'un estudi de recerca liderat per la Unitat de Recerca i Innovació de l'ICS a la Catalunya Central. El resultat constata que gairebé s'han doblat les consultes relacionades amb les malalties infeccioses i parasitàries a causa de l'esclat de la pandèmia: l'augment ha estat del 91,07%, atès que el 2019 es van fer 52.220 diagnòstics i el 2020, 99.779.

El treball recull, també, com el nombre total de visites realitzades pels equips no ha variat significativament (1.402.406 visites durant el 2020 i 1421.779, el 2019). El que ha canviat és el motiu de la visita i la forma d'atendre-la. Pel que fa als motius, és significativa la baixada de visites de pediatria i de medicina general i l'augment, en un 10%, de les d'infermeria. I pel que fa a la forma, es posa de manifest com la pandèmia va impactar en la tasca assistencial i com va obligar a activar consultes telefòniques i a través d'Internet per poder continuar garantint l'atenció a la ciutadania en un moment de màxima alarma sanitària.

Les consultes que menys han rebut els equips de salut d'atenció primària han estat les referents a les lesions, cosa que s'atribueix a la reducció dràstica d'accidents ocasionats per la menor mobilitat de la població, i la resta de patologies cròniques com la hipertensió arterial, la diabetis, l'obesitat.



Canvi de tendència

La doctora Anna Forcada, gerent de l'ICS a la Catalunya Central, destaca que els centres d'atenció primària ja estan detectant, hores d'ara, un repunt de les consultes relacionades amb la resta de malalties, una tendència positiva que s'atribueix a la campanya de vacunació i a la normalitat que, progressivament, s'està implantant en els equips. Forcada destaca que la ciutadania ha d'anar perdent la por a acostar-se als centres d'atenció primària i alerta de l'increment de la simptomatologia relacionada amb l'estat psicoemocional.

Han participat en l'estudi per part de l'ICS de la Catalunya Central (grup de Promoció de la Salut en l'Àmbit Rural [PROSAARU]) Xavier Marín Gomez, Anna Ruiz Comellas i Josep Vidal-Alaball; de l'ICS Metropolitana Nord, Francesc López Seguí, i també investigadors de la Universitat Pompeu Fabra i de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.