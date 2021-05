L'ExpoBages s'ajorna fins l'any que ve per la impossibilitat de celebrar-la en el format habitual

Finalment, ExpoBages no podrà celebrar-se aquest mes de maig tal com estava previst. Tot i que l'organització de la fira tenia la intenció de recuperar-la enguany en format presencial, la normativa actual del Procicat impedeix fer-la en el seu format habitual, amb els estands ocupant bona part del centre de Manresa. Això, unit a la reformulació de la fira impulsada els darrers anys, ha fet s'hagi optat per ajornar-la definitivament abans que reduir-ne la dimensió o modificar el format, amb l'objectiu de preservar la marca i la identitat d'ExpoBages de cara a futures edicions.

Sí que es podrà celebrar la Fira de l'Ascensió, que coincidia el mateix cap de setmana d'ExpoBages i que està organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, ja que la normativa que l'afecta és diferent de la de les fires professionals com ExpoBages. Així, el diumenge 23 de maig el comerç de Manresa podrà obrir i hi haurà parades d'artesans a la plaça Sant Domènec durant tot el cap de setmana.

L'organització d'ExpoBages -Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa i la comissió organitzadora- ja havia començat a treballar en aquesta edició 2021, després que la del 2020 ja es va haver de suspendre per la primera onada de la pandèmia. La voluntat era que la fira es convertís en un revulsiu per reactivar l'activitat econòmica i servís per dinamitzar alguns dels sectors que han patit més la crisi de la Covid-19, com el comerç i la restauració.

ExpoBages havia de celebrar l'any passat els seus 40 anys d'història i per aquest motiu s'estava treballant en diferents propostes per posar en valor la trajectòria d'una de les fires més històriques de la Catalunya Central. Una tasca que continuarà al llarg d'aquest any per preparar l'edició del 2022, amb la que s'intentarà que la fira recuperi tota la seva força i consolidi un canvi de format que, a més d'aparador del teixit econòmic de la comarca, permet als visitants conèixer les últimes tendències en tecnologia o alimentació, entre d'altres i omplir Manresa d'activitat cultural, comercial i festiva durant tot un cap de setmana.