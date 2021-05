40 adhesions a la iniciativa per demanar una millor atenció dels bancs a la gent gran

La crida als ajuntaments de la comarca, a les entitats de persones grans i discapacitats, als Consells Municipals, als diferents serveis adreçats a les persones grans, a la Generalitat, a la Diputació i als consells comarcals per tal que s'adhereixin a la iniciativa per tal que les entitats bancàries millorin els seus serveis a la gent gran ja ha aconseguit 40 adhesions.

La iniciativa va néixer d'una moció presentada a l'Ajuntament de Manresa per la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran de Manresa, que va aconseguir el suport del consistori i també del Consell Comarcal del Bages. Ambdues institucions han refermat la seva voluntat de fer costat a les persones grans i d'establir una estratègia compartida per reclamar millores a les entitats d'estalvi, que durant els darrers anys han optat per la digitalització de les gestions i el tancament de les oficines, una situació que ha deixat de banda les persones grans.