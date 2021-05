Arrenca la preinscripció a les llars d'infants públiques, telemàtica o bé presencial

El procés de preinscripció a les llars d'infants públiques per al curs escolar 2021-2022 comença avui. Manresa disposa de vuit llars d'infants públiques: cinc llars d'infants municipals (L'Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) i tres llars d'infants de la Generalitat de Catalunya (Picarol, Espurna i Ginesta).

Les sol·licituds per a qualsevol de les llars d'infants públiques es poden fer de manera telemàtica o presencial. Les famílies que optin per fer la preinscripció telemàtica hauran de fer la sol·licitud entre avui i el 18 de maig a través del destacat que trobaran a la pàgina web de l'Ajuntament (www.manresa.cat). Caldrà adjuntar la informació escanejada o fotografiada a l'aplicació de preinscripció.

Pel que fa a les famílies que no disposin de mitjans per fer-la telemàticament, podran optar per fer la sol·licitud de manera presencial. La preinscripció serà del 10 al 13 de maig a la Secció d'Ensenyament (carretera de Vic, 16) de dilluns a dijous (de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia) i dimarts i dijous (de 4 a 6 de la tarda). En aquest cas, cal concertar cita prèvia. Aquesta gestió va començar ahir i s'allargarà fins al 9 de maig a través de la pagina web municipal o trucant al telèfon 93 875 24 85. Per aquesta via és necessari portar la documentació fotocopiada.

Les persones interessades poden consultar la documentació necessària, la puntuació i els barems del procés de preinscripció a la pàgina de l'Ajuntament.