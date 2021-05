Creu Roja Manresa «balla» per atraure nous socis i voluntaris

Creu Roja Manresa va presentar ahir al matí l'inici d'una nova campanya de l'entitat que té per lema Per seguir fent passes sempre endavant, que és la frase d'una cançó de Gossos. L'objectiu: donar-se a conèixer i i captar més socis i voluntaris.

El president de l'entitat a Manresa, Miquel Riera, va començar explicant que «per a nosaltres aquesta campanya és molt important perquè és diferent de totes les anteriors i la primera que fem en pandèmia». Hi va afegir que l'objectiu és «explicar què és la Creu Roja, fer una campanya divertida i que la gent hi participi».

El tret de sortida serà aquest dissabte, coincidint amb el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja en commemoració del naixement de Henry Dunant, fundador de Creu Roja.

A través de les xarxes socials, fins al 8 de juny s'aniran penjant vídeos amb la cançó Fills del sol, que protagonitza el lema, on apareixeran ballant socis, voluntaris i diferents cares de la comarca. La idea és que s'hi impliquin el màxim de persones. Finalment, es penjarà el videoclip resultant amb els talls de tota la gent que hi hagi participat. A Creu Roja demanen «fer-ne tota la difusió possible».

També dissabte a les 12 del migdia es farà el lliurament del Premi Santi Vidal, que se celebra des de l'any 2012, però que l'any passat no es va poder realitzar.

A les 9 del vespre s'il·luminaran de color roig els edificis més emblemàtics de municipis com Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Callús, entre d'altres, per donar les gràcies a tota la gent que forma part de Creu Roja, i a totes les persones, entitats, empreses i institucions que dia a dia fan del seu esforç «un crit per a la dignitat de les persones».

Riera va presentar la campanya amb Pep Moyano, membre de Foto Art que fa les gravacions.