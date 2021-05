La Festa del Riu de la cultura i l'esconomia social recupera el format presencial

La Festa del Riu de Manresa, la trobada anual de l'economia social i la cultura transformadora a la capital del Bages, recupera aquest any el format presencial. Ho farà amb un programa de xerrades, tallers i concert final del 21 al 29 de maig. Les regidores Cristina Cruz i Anna Crespo, i Laura Muixí, de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, han presentat aquest dijous la programació i el format d'aquesta edició de la Festa del Riu.

La conferència inaugural, el dia 21, anirà a càrrec de Maria Llopis, artista, escriptora i activista feminista, i de Mar Valldeoriola, activista cooperativista i editora del llibre Paraules d'Arcadi. Serà el primer de quatre diàlegs «per parar-nos a reflexionar», en paraules de Laura Muixí, que tindran lloc al llarg de la setmana llarga d'actes de la Festa del Riu. Llopis i Valldeoriola reflexionaran sobre la utopia.

Els altres tres diàlegs aniran a càrrec d'Ana G. Aupi, poeta, feminista i comunicadora social, i Gustavo Duch, poeta, hortolà i coordinador de Soberanía alimentaria, en un diàleg entre feminisme i ecologia; Maria Rodó, activista feminista, i Nizaiá Cassián, que aportaran les perspectives decolonials i interseccionals, i finalment els antropòlegs José Mansilla i Manuel Delgado, que reflexionaran entorn a «la pandèmia de la desigualtat».

El component musical aquest any l'aporta el concert de cloenda, a càrrec de Xavi Sarrià, que presentarà el seu últim treball, Que no s'apaguen les estreles, en una adaptació al nou escenari fruit de la pandèmia que conjuga música i audiovisual. Previ al concert, en el mateix acte es farà un dels actes clàssics d'edicions anteriors, la desfilada de moda solidària «Més enllà de les aparences per una moda sostenible», que aquest any es presenta per primera vegada de forma teatralitzada. Desfilada i concert es faran a les 6 de la tarda al pati de l'Anònima, que també acollirà la resta de xerrades i taules rodones.

El programa es completa amb diversos altres actes com la jornada de pensament que organitza la cooperativa d'habitatge La Raval al llarg de tot el dissabte 22, o l'entrevista de la periodista Aina Font al fotoperiodista Jordi Borràs en el cicle Pessics de vida, el dia 24. Finalment, el dissabte 29 hi haurà el gruix d'actes a la llera del riu, a la recuperada zona del Pont Nou. Un dels objectius del certamen és recuperar l'entorn fluvial i millorar la nostra relació amb l'entorn natural.

Al llarg de tot el matí del dia 29 hi haurà activitats i tallers mediambientals, juvenils i per a dones. A la tarda, al pati de l'Anònima, hi haurà un espai d'enxarxament entre entitats de l'economia social i solidària, associacions, moviments socials i col·lectius informals del Bages, amb l'acompanyament del sociòleg Ivan Miró i la cooperativa MigrESS, per tal de fer possible un altre dels objectius bàsics de la Festa del Riu, fer xarxa i generar espais de participació.



Uns continguts transformadors més necessaris que mai

En la presentació de la Festa del Riu, Cristina Cruz, regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, ha manifestat la seva satisfacció per poder recuperar la presencialitat de la Festa del Riu, després que l'any passat s'hagués d'adaptar al format virtual, tot i conservant un complet programa d'activitats.

Cruz ha afegit que en un context com l'actual es fa més necessari que mai un programa com el de la Festa del Riu, «que recull l'herència d'edicions anteriors», però concebut per donar resposta a l'escenari post-covid, «i que ens han d'ajudar a deconstruir i posar en dubte el sistema actual per construir una societat nova, una Manresa més equitativa i respectuosa amb l'entorn i les persones».

Anna Crespo, regidora de Cultura i Festes, per la seva part, ha recalcat que es tracta d'una edició diferent des del punt de vista cultural i musical a causa de les restriccions derivades de la pandèmia, però de la mateixa manera ha reiterat el seu compromís amb la cultura transformadora també per a futures edicions, generant espais d'acció cultural comunitària. També ha celebrat el maridatge entre cultura i natura a la Plana del Pont Nou.

Tant Anna Crespo com Laura Muixí han destacat que la Festa del Riu és fruit de la col·laboració de diverses àrees de l'Ajuntament, però també d'entitats i cooperatives, com la Casa de la Música o Cultura21 (Tigre de Paper), que aquest any s'afegeix a l'equip organitzador.



Tots els actes són gratuïts

Tots els actes són gratuïts, però requereixen inscripció prèvia a aquest web, a causa de les mesures derivades de la covid-19. De fet, l'organització ha tingut especial cura en l'aplicació de les mesures de prevenció de la covid-19 per tal de garantir la màxima seguretat a les persones assistents a la Festa del Riu.

El programa complet i detallat d'actes es pot consultar aquí.