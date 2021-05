Althaia manté les restriccions d'accessibilitat tot i la fi de l'estat d'alarma

La Fundació Althaia manté les restriccions per accedir a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa de la delicada situació epidemiològica provocada per la pandèmia de la covid-19 al territori. Cal tenir en compte que el creixement de casos a les comarques centrals segueix impactant a l'hospital, que durant les últimes setmanes ha registrat un increment de pacients ingressats. L'UCI és l'àrea que està més tensionada i continua amb una alta ocupació amb un total de pacients 21 pacients ingressats, no només per covid-19 que en són 14, sinó també per altres patologies.

Malgrat la previsió de l'aixecament de l'estat d'alarma aquest diumenge, 9 de maig, Althaia manté activada la Fase 3 pel que fa a la normativa d'accessibilitat que varia en funció de quina és la situació epidemiològica al territori i a l'hospital. Entre altres qüestions, aquesta normativa restringeix l'acompanyament dels pacients a urgències, a consultes externes i a les plantes d'hospitalització. Cap malalt hospitalitzat pot estar acompanyat, excepte els infants, les mares durant el procés de part i els dies posteriors al naixement, pacients discapacitats greus o quadres confusionals, trastorns mentals severs, pacients fràgils segons criteris definits per una escala objectiva i pacients en procés de final de vida.

En aquests casos excepcionals en què sí que es permeten visites, i per tal de garantir la seguretat de professionals i pacients, l'acompanyant, que ha de ser sempre el mateix, ha de passar un cribratge de SARS-CoV-2 que consisteix en un test d'antígens. Un cop superat el cribratge, se li lliura una identificació que serveix com a acreditació per accedir al centre i que, per tant, ha de portar mentre duri l'ingrés.

L'objectiu principal és seguir preservant la seguretat i la salut de les persones ingressades i dels professionals que les atenen. També es volen evitar brots intrahospitalaris que poden posar en perill la vida dels pacients i la mateixa activitat assistencial, comprometent la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada als pacients que requereixen atenció mèdica.

La situació epidemiològica al territori segueix sent molt dolenta i per això la previsió és que la pressió assistencial a l'hospital es mantingui durant els propers dies. En l'actualitat, a l'Hospital de Sant Joan de Déu hi ha un total de 65 pacients ingressats per la covid-19, 14 dels quals a l'UCI, que segueix amb una alta ocupació des de fa setmanes. El perfil dels malalts que ara ingressen a l'UCI ha canviat i són persones d'entre 50 i 79 anys, molts d'ells sense malalties prèvies greus importants. Durant aquesta setmana hi ha hagut 5 defuncions, que suposen 304 defuncions acumulades des de l'inici de la pandèmia, i s'han donat un total de 2.385 altes.

L'ingrés continuat de malalts covid està comportant una forta càrrega assistencial per als professionals. Des de fa més d'un any s'està fent un important esforç per atendre els pacients covid, havent d'incrementar, per a l'UCI o a hospitalització, els recursos professionals mèdics i d'infermeria d'altres àrees i especialitzats. I això, al mateix temps que se segueix donant resposta a les necessitats assistencials dels pacients afectats per altres malalties.

Les dades epidemiològiques mostren un empitjorament de la situació epidemiològica al Bages-Solsonès. La incidència a 14 dies és de 447 i la velocitat de contagi és d'1,25, ambdós indicadors molt per sobre de la mitjana catalana que estan a 262 i 0,91 respectivament. Això fa que el risc de rebrot a 14 dies se situï a 560, més del doble que la mitjana de Catalunya que és de 237.



Informació a familiars i punt d'intercanvi d'objectes



Per assegurar que les famílies estiguin informades de la situació i l'evolució dels pacients es compta amb un circuit d'informació. Així, sempre que el pacient ho autoritzi, el metge trucarà periòdicament a un familiar o a la persona de referència que s'indiqui.

A banda, i per tal que hi pugui haver un contacte entre familiars i pacients, continua habilitat un punt d'intercanvi d'objectes personals ubicat al vestíbul de la planta 0 de l'Hospital de Sant Joan de Déu, en horari de 8.00 a 18.00 hores de dilluns a divendres i els caps de setmana i festius, de 8.00 a 13.00 hores. D'aquesta manera, els familiars poden fer arribar als pacients les pertinences i objectes que considerin oportuns i, a la inversa, recollir els objectes de les persones ingressades.



Mesures d'higiene i seguretat

La Fundació Althaia demana a la ciutadania que segueixi estant alerta, compleixi les mesures d'higiene i seguretat per evitar la propagació de la covid-19, que es respectin les quarantenes i es vacunin quan sigui el moment. La institució també recorda que per entrar a qualsevol dels centres assistencials de la institució és necessari portar sempre mascareta quirúrgica. Està totalment prohibit entrar sense mascareta, i en cap cas, es pot estar dins de les instal·lacions amb la mascareta baixada o col·locada indegudament.