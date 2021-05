La Festa del Riu serà presencial i amb l'Anònima com a escenari

El 2015 Manresa va celebrar la primera Mostra d'Economia Social i Solidària i el 2018 la primera Festa del Riu, amb la cultura com a protagonista. El 2019 van sumar esforços a la Festa del Riu d'aquell any, que el 2020 va tenir format virtual per culpa de la covid. Enguany, recupera el format presencial en la gran majoria dels actes però, tot i dir-se Festa del Riu, llevat dels tallers, que es faran a la zona del Pont Nou, tots tindran lloc al pati de l'Anònima. El motiu, va explicar ahir la regidora Cristina Cruz, és que Protecció Civil els ha indicat que cal fer-la en un espai acotat i a on es puguin controlar les entrades i sortides.

La Festa del Riu no tindrà riu però sí una quinzena d'actes per triar i remenar i una aposta: l'economia social i la capacitat transformadora de la cultura. Se celebrarà del 21 al 29 de maig amb un pressupost d'uns 23.000 euros, una part dels quals aportarà la Diputació. L'organitza l'Ajuntament amb entitats i cooperatives com la Casa de la Música i Cultura21 (la mateixa de Tigre de Paper), que enguany s'afegeix a l'equip organitzador. Tots els actes són gratuïts, però requereixen inscripció prèvia a www.festadelriu.cat.

Cruz, regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, va destacar el valor de propostes com aquesta en un moment en què la crisi sanitària, social i ambiental ha posat de relleu la importància de «construir una societat nova». Per part seva, Anna Crespo, regidora de Cultura i Festes, va celebrar que bona part dels actes siguin presencials, tot i admetre que la pandèmia encara no els ha deixat fer la festa que voldrien al cent per cent -sobretot pel que fa a l'emplaçament- i que «l'any vinent serà molt millor» en aquest sentit. Amb elles, va presentar els actes Laura Muixí, de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.

La 4a Festa del Riu arrancarà el divendres 21 (18.30 h, Pati de l'Anònima) amb un diàleg entre Maria Llopis i Mar Valldeoriola sobre la utopia. El dissabte 22 (10.30 a 18 h, Espai Plana de l'Om ) la cooperativa d'habitatge La Raval organitza una jornada de pensament. El dilluns 24 (19 h, Espai Plana de l'Om), el cicle Pessics de Vida ha convidat al periodista Jordi Borràs. El dimarts 25 (18.30 h, Pati de l'Anònima) hi haurà un diàleg poètic sobre feminisme i ecologisme a càrrec dels poetes Ana Aupi i Gustavo Duch. El dimecres 26 (18.30 h, Pati de l'Anònima) hi haurà una taula rodona sobre antiracisme amb les activistes Maria Rodó i Nizaiá Cassián. A les 7 de la tarda es farà una caminada conscient amb sortida de la plaça Major dins la programació de Travessa cap al 2022. El dijous 27 (18.30 h, Pati de l'Anònima) els sociòlegs José Mansilla i Manuel Delgado parlaran sobre «La pandèmia de la desigualtat». El dissabte 29 (8 a 13 h, zona del Pont Nou), es faran diversos tallers adreçats al públic familiar i també àudiocontes. A les 11 i a les 12 s'organitza un taller de ioga del riure per a dones. I d'11 a 1, el projecte bots pel canvi. Ja al Pati de l'Anònima, a les 5 de la tarda, hi haurà una xerrada d'Ivan Miró, sociòleg i cooperativista. Tancarà el programa, a les 6 de la tarda, Xavi Sarrià, amb l'espectacle No s'apaguen les estreles, que anirà precedit per una desfilada de moda sostenible que en aquesta edició estarà teatralitzada.