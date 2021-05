L'Ajuntament inicia els treballs de substitució de rajoles en mal estat als laterals del primer tram del Passeig

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana els treballs de reposició de peces en mal estat dels laterals del primer tram del Passeig Pere III. Aquesta actuació, que té un pressupost de 7.500 euros, preveu la substitució d'unes 500 peces, uns 80 m2.

Aquesta primera actuació ha arrencat al tram situat entre els números 14-16 al Passeig (gual de vehicles de Catalana Occident) fins al carrer Guimerà (Crist Rei). Durant els treballs, l'accés i sortida de vehicles en aquest tram es realitza des del carrer Canonge Mulet.

És previst que aquesta actuació tingui una durada entre 30 i 40 dies, atès que s'haurà d'actuar en diferents trams, en funció de la consolidació de les peces reposades i garantint els accessos als aparcaments soterrats existents en aquest tram del Passeig.

L'inici d'aquests treballs ha comptat avui amb la presència del regidor de Qualitat Urbana, Via Pública I Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat, que ha manifestat que "dins els treballs que la Secció de Manteniment de la Via Pública té regularment programats, hi ha les actuacions vinculades a la renovació de peces prefabricades de formigó en mal estat dels paviments del Centre Històric i el Passeig de Pere III. Anualment es destina part del pressupost municipal a la reparació d'aquests vials de calçada única".

Per al regidor Josep Gili, "aquests treballs anuals de reparació dels paviments en mal estat del Centre Històric i Passeig de Pere III són independents de les actuacions del Pla de Millora de l'Espai Públic que s'efectua anualment".

L'Ajuntament de Manresa va destinar l'any passat un pressupost de 10.902 euros en la renovació de peces del Passeig Pere III i Centre Històric. Aquest any, a banda d'aquests 7.500 euros per a la substitució de peces dels laterals del 1er tram del Passeig, es destinaran 9.500 euros més per reparar 100 m2 (420 peces) de paviments de carrers del Centre Històric.

La majoria de rajoles trencades són a causa del trànsit de camions que fan tasques de càrrega i descàrrega per establiments que hi ha en aquests punts cèntrics de la ciutat. El resultat són rajoles trencades, que es mouen i es troben a diferents nivells que, en alguns sectors, a mesura que es camina incòmodament sobre elles van fent soroll perquè estan despreses. En dies de pluja i quan el terra encara no està eixut esquitxen. Aquesta situació provoca molèsties als vianants que caminen sobre un ferm inestable i sorollós.