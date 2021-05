Manresa posa al descobert els riscos del tabac en una exposició al Joan Amades

Els joves de Manresa poden visitar fins al dia 17 d'aquest mes, a l'Espai Jove Joan Amades (c. de Sant Blai, 14), l'exposició itinerant de la Diputació de Barcelona El tabac al descobert, que té com a objectiu la prevenció del tabaquisme. En concret, s'adreça als nois i a les noies de primer cicle d'ESO, d'entre 12 i 14 anys, edat en què molts inicien el consum de tabac, i als d'edats immediatament anteriors al moment de màxim risc. Dades recents informen que l'edat mitjana d'inici del consum de tabac és als 13,5 anys.

L'exposició consta de deu plafons de temàtiques diverses que es complementen amb una guia de dinamització per al professional que acompanya els joves durant la visita. Acabat el recorregut, poden participar en el joc I tu què en saps? Juga i descobreix-ho, on hauran de decidir si l'enunciat que se'ls proposa és cert o fals. El tabac al descobert disposa d'una web amb material per generar debat entre l'alumnat.