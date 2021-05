Neteges a l'entorn de Manresa amb dues iniciatives diferents

Entre avui i diumenge, a Manresa coincideixen dues iniciatives que tenen per objectiu netejar la ciutat i el seu entorn. Per una banda, hi ha la proposta Let's Clean Up Europe, que es duu a terme avui, demà i diumenge, i en la qual participen quatre entitats. Per altra banda, hi ha la segona neteja perimetral organitzada pel grup Travessa cap al 2022, que tindrà lloc demà al matí.

Let's Clean Up Europe és una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i per promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus. Enguany hi participen Ampans, Creu Roja Manresa, l'escola Puigberenguer i el Consell Local per la República de Manresa, que proposa netejar la zona Concòrdia-Dipòsits Nous. Aquesta darrera acció, coorganitzada amb l'Ajuntament, és oberta a tota la ciutadania. Es durà a terme diumenge i començarà a 2/4 d'11 del matí a la cruïlla dels carrers de la Concòrdia i de Ramon Iglesias, darrere de la FUB.

La segona neteja perimetral de Travessa cap al 2022: un any de reflexió ciutadana, serà a l'entorn de Sant Pau i del Pou de Llum de Manresa. L'activitat s'iniciarà demà a les 10 del matí al Parc de la Seu i s'acabarà, aproximadament, a la 1 del migdia al Pou de Llum.

Per portar a terme aquesta activitat cal portar guants, roba còmode i calçat adequat, així com també aigua per hidratar-se i quelcom per protegir-se del sol. En aquesta ocasió, es podrà visitar la capella de Sant Pau i comptarà amb la col·laboració de les associacions de veïns de Sant Pau i de la Balconada.

La consulta de la programació i per inscriure's a aquesta neteja de Travessa cap al 2022 es pot fer a la web www.travessa2022.cat.