UManresa celebra la graduació de la promoció marcada per la covid

La graduació de la promoció del curs 2020 de les Facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials de Manresa de la UManresa es va poder celebrar, finalment, ahir amb un acte híbrid que va aplegar mig centenar de persones de forma presencial a la sala d'actes de l'edifici FUB1 i 90 més que s'hi van connectar a través de la plataforma Zoom.

A l'acte presencial hi van assistir les autoritats i l'alumnat que rebia algun reconeixement. La lliçó de comiat va anar a càrrec de Miguel Pérez Silva, psicòleg i ex docent de la Facultat de Ciències de la Salut, amb la intervenció titulada Aprendizaje interminable.

La promoció d'alumnat que va completar els seus estudis l'any passat ha estat marcada per la pandèmia de la covid-19. Les 334 persones que van finalitzar els estudis de grau van haver d'enfrontar-se a una situació totalment nova, tant per a ells com per a la institució, i acabar uns estudis concebuts presencialment de manera virtual. La situació sanitària va ser, també, el motiu pel qual no es va poder celebrar un acte de graduació de manera presencial i també que hagi calgut ajornar-lo fins ara.

De les 334 persones titulades, 154 s'han graduat en Fisioteràpia, 38 en Logopèdia, 29 en Podologia, 76 en Infermeria, 23 en Mestre d'Educació Infantil i 14 en Administració i Direcció d'Empreses.

Més de 6.000 titulats

Amb la promoció de l'any passat, UManresa ha superat per primera vegada les 6.000 persones titulades a la institució universitària manresana. En total, des dels seus inicis, quan es va graduar la primera promoció de l'antiga diplomatura d'Infermeria, la Fundació Universitària del Bages-UManresa, ha format 6.109 persones.

L'acte de graduació va incloure les intervencions de dos representants de l'alumnat, Carles Quesada Sánchez, en nom de totes les persones graduades de la Facultat de Ciències de la Salut, i Carles Reguant Vall, en representació de l'alumnat de la Facultat de Ciències Socials, i el lliurament dels premis als millors expedients acadèmics de la promoció, que enguany han estat per a Yessenia Martínez Macías, estudiant d'Infermeria. Aquest reconeixement el patrocina el Montepio de Conductors. En Fisioteràpia, el premi al millor expedient va ser per a Carles Quesada Sánchez; en Podologia, per a Abel Gadella Muñoz; en ADE, per a Carles Reguant Vall; en Logopèdia, per a Diane d'Haussy; i en Educació Infantil, per a Sara Mas Rincón. Va ser la segona vegada que es van atorgar els Premis als Millors Treballs de Final de Grau, patrocinats per Caixa d'Enginyers.

L'alcalde de Manresa i president del Patronat de la FUB, Marc Aloy, va destacar el paper de la universitat com a actiu de la ciutat; i el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, va assenyalar que l'etapa universitària «és l'inici del camí per continuar aprenent per ser millors persones».