Com és viure i treballar al Centre Històric de Manresa? L'Ajuntament et vol convèncer perquè t'hi traslladis

La Marta, nascuda a Vilanova a la Geltrú però ara enamorada de Manresa; l'Alba, que viu i treballa al barri antic; la Ruth, que ha reformat un pis en aquesta zona de la ciutat; i el Joan, que va néixer fa 63 a la capital del Bages i en fa set que es va traslladar al barri vell, són els quatre protagonistes del nou vídeo que ha preparat l'Ajuntament de Manresa per "mostrar la cara positiva" del Centre Històric.

Donar a conèixer diferents maneres de viure a la part més antiga de Manresa a través de quatre exemples. Aquest és l'objectiu del nou vídeo que ha llançat el consistori per incentivar que la ciutadania es traslladi a aquesta zona. L'audiovisual s'emmarca dins la línia d'actuacions que la regidoria del Centre Històric impulsa per millorar i promoure aquesta àrea.

Al vídeo, els protagonistes exposen quins són els motius que els van portar a viure a aquesta zona, què ha suposat per a ells, així com els avantatges de tenir un habitatge en aquest entorn.

L'audiovisual es pot trobar a l'apartat "Viure al Centre Històric" de la pàgina web del Centre Històric de Manresa i als canals de YouTube de l'Ajuntament i del Centre Històric.

Viure al Centre Històric: una opció amb identitat pròpia. Un petit poble dins el cor de la ciutat

L'Alba viu i treballa al Centre Històric des de fa set anys. Afirma que aquesta zona és com un poble per a ella, "un punt de trobada en el qual és molt fàcil crear la teva comunitat amb persones molt diferents". Així mateix, destaca la proximitat entre els llocs i la disponibilitat de recursos que la ciutadania té a l'abast.

La segona protagonista és filla de Vilanova i la Geltrú. La Marta va arribar al Bages fa més de deu anys i, abans d'establir-se al Centre Històric, va viure un temps a Sant Fruitós de Bages i a les Bases de Manresa. La Marta buscava un pis antic i reformat. Un amic li va fer arribar un anunci d'un pis de lloguer, del qual es va enamorar a primer cop d'ull. Per a ella venir a viure a aquesta zona ha estat "guanyar en qualitat de vida" i aconseguir el que ella anomena "slow life": tenir-ho tot a prop, poder anar caminant a la feina, poder agafar el bus a tocar de casa, etc.

La Ruth viu en un pis de lloguer que va reformar al Centre Històric. Ella buscava un pis assequible i, a través d'una amiga, en va trobar un. En el seu cas es va fer una carència de lloguer a canvi de fer reformes al pis. La Ruth destaca "la xarxa que hi ha pel que fa a petit comerç i veïnatge", de la qual se sent orgullosa de formar-ne part.

Ja fa set anys que el Joan viu al Centre Històric. Va néixer al Guimerà, després va viure un temps a Plaça Catalunya i, finalment, tenint en compte la seva activitat professional al Centre Històric, va decidir buscar un nou habitatge en aquesta zona. Per a ell és "com un poble, que conté tot allò necessari per a desenvolupar la vida quotidiana". Finalment, afegeix que és un entorn "amb un enorme potencial perquè gent jove hi vingui a viure".