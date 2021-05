Un esvoranc cada cop més perillós a l'estació de busos

A la calçada de l'estació d'autobusos i de l'estació Manresa Alta dels FGC hi ha un esvoranc que cada vegada s'està fent més gran. Suposa un perill per als vianants i vehicles que passen per l'indret, però, tot i que aquest diari ja ho va denunciar fa un parell de mesos (vegeu l'edició de l'11 de març), de moment, el forat es va fent gran sense que ningú no l'arregli.

En aquesta estació el terra és de llambordes i al forat en qüestió se n'han anat aixecant, i com que són molt altes, han deixat un esvoranc que, tal com mostra la fotografia, si els conductors no s'hi fixen, podria causar un accident. No és l'únic punt de l'estació d'autobusos on el paviment està en mal estat. A l'entrada pel carrer de la Maternitat d'Elna també hi ha un tram que està molt trinxat.