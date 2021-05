La FUB convida Manresa a debatre el potencial transformador de l'educació

«Mestres que (es) transformen». Aquest és el lema d'una iniciativa que posarà en marxa la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) en el marc del projecte Manresa 2022, que pretén reflexionar i debatre sobre el potencial transformador de la tasca de mestres i professors. És un encàrrec de l'Ajuntament amb motiu de l'Any Ignasià, que es posarà en marxa el gener de l'any vinent i durarà tot un any per cuinar a foc lent iniciatives en l'àmbit de l'educació que es puguin acabar aplicant als centres educatius en benefici no tan sols d'escoles i instituts, sinó de tota la ciutat. El paradigma és que la ciutat també és una escola.

La transformació personal que Sant Ignasi va experimentar durant la seva estada a la ciutat farà 500 anys, és l'eix de partida de les activitats del programa Manresa 2022. Un d'ells estarà dedicat a l'àmbit educatiu, i també reflexionarà sobre transformació. En aquest cas sobre el rol que tenen la comunitat educativa i els professionals de l'ensenyament, els quals eduquen les generacions del present però sobretot del futur per impulsar iniciatives i idees en benefici d'ells mateixos, les famílies, els centres d'ensenyament, els seus respectius barris i, de retruc, de la ciutat.

«Mestres que (es) transformen» el coordinarà l'adjunt a Direcció de la FUB-UManresa, Antoni Llobet. Es proposa promoure debats, diàlegs i reflexions perquè a partir d'aquí sorgeixin propostes renovadores que es puguin implementar amb el suport del projecte Manresa 2022. Tot això al llarg d'un any perquè «volem fer bullir l'olla a foc lent i que no sigui una flamarada. Llavors no seria real, constant i profunda».

Per fer-ho s'han ideat una quinzena de diàlegs educatius «plurals i rigorosos» amb dos convidats a cada sessió. Es parlarà de temes com la formació de mestres, la innovació, la sociologia o l'exclusió social. Alguns dels convidats a dialogar sobre aquest tema són Salvaor Cardús, sor Lucía Caram o Eduard Vallory.

També hi haurà un fòrum virtual interactiu en el qual tothom qui estigui interessat en el tema podrà plantejar-hi reflexions i propostes. «Estarà obert no només als docents, sinó a tota la ciutadania, perquè a tothom li afecta el que passa a educació». S'ha pensat fer equips de treball perquè docents de diferents centres aportin propostes i es dissenyin accions concretes que es puguin implementar.

Durant tot aquest procés, la FUB-UManresa aportarà propostes «que provoquin, motivin però que no atenallin», segons Llobet. «L'acció transformadora d'un centre no serà creïble perquè algú de fora li digui, sinó perquè des d'un centre, a partir de la reflexió, tingui clar què ha de fer».