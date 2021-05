L'Ajuntament destina 7.500 euros a la substitució de 500 rajoles trencades al Passeig

Un total de 500 rajoles al Passeig de Pere III ara i, més endavant, 420 més en carrers del Centre Històric. L'Ajuntament ha anunciat que ha començat a posar fil a l'agulla per revertir una situació que fa temps que clama al cel. Tant en punts del Passeig com en punts del Centre Històric el paviment està trinxat. Aquest diari en va fer ressò en l'edició del 27 d'abril passat.

Els treballs de reposició de peces en mal estat dels laterals del primer tram del Passeig de Pere III han començat aquesta setmana. Se substituiran unes 500 peces (80 m2), amb un pressupost de 7.500 euros. Els treballs han arrencat al tram situat entre els números 14-16 del Passeig (gual de vehicles de Catalana Occident) fins al carrer Guimerà (Crist Rei). Durant els treballs, l'accés i la sortida de vehicles en aquest tram es realitza des del carrer del Canonge Mulet. Es preveu que tinguin una durada d'entre 30 i 40 dies, atès que s'haurà d'actuar en diferents trams.

L'Ajuntament va destinar l'any passat un pressupost de 10.902 euros a la renovació de peces del Passeig de Pere III i del Centre Històric. Aquest any, a banda dels 7.500 euros esmentats per a la substitució de peces dels laterals del primer tram del Passeig, es destinaran 9.500 euros més per reparar 100 m2 (420 peces) de paviments de carrers del Centre Històric.

La majoria de rajoles trencades són a causa del trànsit de camions que fan càrrega i descàrrega per a establiments de punts cèntrics de la ciutat. El resultat són rajoles trencades, que es mouen i que es troben a diferents nivells. En dies de pluja i quan el terra encara no està eixut, esquitxen. Aquesta situació provoca molèsties als vianants que caminen sobre un ferm inestable i sorollós.