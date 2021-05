El Palau Firal de Manresa administrarà la setmana vinent 3.870 dosis de vacunes

De fires a vacunes. La pandèmia ha reconvertit el Palau Firal de Manresa en el principal punt de vacunació contra la covid a la comarca del Bages. Des de fa unes dies l'administració del fàrmac s'ha accelerat amb l'arribada més constant i en més quantitat del fàrmac contra el coronavirus. Si fins ara havia obert de forma intermitent segons la disponibilitat del medicament, aquesta última setmana ho ha fet cada dia -ahir per exemple va obrir de 8 del matí a 8 del vespre- i la vinent també estarà obert, de moment, de dilluns a dijous. És previst que durant els quatre dies s'administrin 3.870 dosis de la vacuna, el ritme més accelerat que hi ha hagut fins ara. En funció de la provisió del medicament podria ampliar els dies d'obertura.

AstraZenaca i Pfizer

A Manresa dilluns s'administraran 480 dosis d'AstraZeneca a persones d'entre 60 i 69 anys. El Palau Firal estarà obert de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. La resta de dies fins dijous s'obrirà a la franja de 50 a 59 anys de forma esglaonada. Dels més grans als més joves. Rebran la Pfizer i, segons Salut, el ritme de sol·licituds per vacunar-se a través de la web on es pot demanar dia i hora va a bon ritme. Estarà obert de les 9 del matí a les 8 del vespre, i és previst que s'administrin 1.130 dosis cada dia. Això vol dir més de 100 vacunes per hora. Aquesta última setmana la Regió Sanitària de la Catalunya central ha rebut unes 20.000 dosis, i la vinent és previst que en disposi d'unes 25.000, la major part d'elles de Pfizer. En són unes 19.000. La resta d'AstraZeneca, Moderna i en menor mesura Janssen. La regió sanitària la formen les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Osona i Anoia. A Manresa la vacunació se centralitza al Palau Firal. També se'n subministren a les Àrees Bàsiques de Salut d'atenció primària, encara que la idea de Salut és anar desplaçant tot l'operatiu al recinte firal. A Berga també se centralitzarà a l'Hotel d'Entitats.

Senyalització

En el cas de Manresa el trajecte s'ha senyalitzat des del mateix trencall per accedir al Palau Firal, al polígon dels Dolors. Els senyals i les tanques dirigeixen els vehicles cap al pati d'un dels costats de l'equipament i, d'aquí, cap a l'aparcament que hi ha a la part de dalt. Al recinte s'hi accedeix a peu per una rampa que dona directament a la sala que s'ha habilitat per fer les vacunacions. El primer que es troba és un taulell de recepció on cal acreditar-se amb el DNI i el comprovant de la cita. A continuació s'assigna una unitat de vacunació. N'hi ha cinc. Es passa posteriorment a una zona de repòs per descansar 15 minuts i comprovar que no hi ha cap reacció adversa i ja es pot sortir.