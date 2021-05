La subhasta anual contra el càncer busca reinventar-se per obtenir més ingressos

La tradicional subhasta anual que organitza l'Associació Contra el Càncer de Manresa suposava el 33% dels ingressos totals de l'entitat, però els darrers anys ha patit una davallada important i ja només representa el 10%. Per repensar-la amb la idea de reactivar-la, divendres que ve,14 de maig, a les 6 de la tarda, a la sala de la Plana de l'Om de Manresa, s'ha organitzat un debat amb artistes i públic.

L'acte, que porta per nom «Molt més que un quadre» i que s'ha organitzat amb la col·laboració d'alumnes de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, serà gratuït i obert al públic, que també hi podrà intervenir. Hi participaran les bagenques Lourdes Fisa, artista visual; Mercè Rial, fotògrafa, i Carmina Duran, docent que va patir un càncer de pit i va refugiar-se en la pintura i en va arribar a publicar un llibre. També s'hi sumarà Pepa Reverter, artista plàstica i dissenyadora barcelonina que encapçala un projecte de cors de ceràmica solidaris.

Les entrades, al Kursaal

Serà moderat pel comunicador manresà Enric Bastardas i estarà dividit en tres blocs: l'art com a teràpia, com transformar les teves experiències i passió en art, i l'art del segle XXI, tendències en auge i digitalització. Les entrades per assistir a la trobada ja es poden reservar, de forma totalment gratuïta a la web del Kursaal.

D'aquest debat, els alumnes de 2n de Màrqueting de l'escola Montserrat n'han d'extreure idees i propostes per fer realitat una nova etapa en la subhasta d'art que l'Associació Contra el Càncer de Manresa celebra anualment gràcies a la implicació d'artistes que cedeixen de forma desinteressada una de les seves obres a l'entitat per dur-la a terme.