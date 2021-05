Colombians de Manresa homenatgen els morts de la repressió policial del seu país

L'associació de colombians de Manresa va reunir ahir més de cent persones a la plaça Major per protestar contra la repressió policial del país llatinoamericà. En la concentració hi havia bàsicament veïns de la ciutat originaris de Colòmbia i altres col·lectius que es van solidaritzar amb els manifestants colombians i les famílies de les víctimes mortals en les protestes del país en contra de la reforma fiscal del Govern.

A la plaça Major, la paraula més repetida va «resistència». Els concentrats onejaven la bandera de Colòmbia i exhibien pancartes de rebuig a la violència policial, mentre corejaven lemes contra el Govern del país. A les 6 de la tarda, ahir, es va recordar el nom de cada una de les víctimes mortals oficials, mentre els assistents cridaven: «mort en mans de la policia», i tot seguit van cantar a l'uníson l'himne nacional.

L'Esquerra Independentista també es va afegir a la protesta convocada per l'associació de colombians i va denunciar, en un manifest, la brutalitat policial i la opacitat informativa dels mitjans a l'hora d'informar del que hi passa. El president de l'associació de colombians de Manresa, Jorge Eliecer Pulido Álvarez, va denunciar la creixent tensió del país i en va culpar el Govern capitanejat per Iván Duque. «Jo hi vaig ser quan va començar la pandèmia, i van tancar les fronteres i m'hi vaig haver de quedar més temps. Vaig veure les notícies que diners que havien d'invertir per a la pandèmia se'l van gastar en despeses militars i per finançar l'Esmad, la policia antidisturbis, que utilitza una violència extrema», explicava ahir davant els compatriotes que viuen a la capital del Bages. La protesta se suma a les que han tingut lloc a altres llocs de Catalunya.

Queixes dels veïns

Veïns de la plaça Major es van queixar al vespre que la concentració estava durant massa i que la protesta havia adquirit un caire festiu que s'allargava en excés. Alguns veïns afirmaven a aquest diari que a dos quarts de 9 havien alertat a la Policia Local i als Mossos perquè hi posessin ordre, tot i que al vespre encara no s'hi havia presentat cap agent.