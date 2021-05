«El més important és, malgrat les circumstàncies, poder fer la representació»

Participa per primer cop a la Innocentada de Manresa i ho fa en el paper d'un dels personatges protagonista. Entoma el repte d'estrenar-se en plena pandèmia amb il·lusió.

Comença en plena pandèmia.

Els companys em diuen que altres anys hi havia molta més gent en els assajos i que es respirava molta germanor, i que, fins i tot, sopaven. És clar, això jo no ho he viscut i m'hagués fet molta il·lusió. Ara som un equip reduït, i és interessant explorant aquest nou format, amb una distribució de l'espai escènic diferent i en el qual et públic et pot veure per totes bandes. El més important és poder fer la Innocentada, encara que estiguem en aquesta situació.

Li han quedat ganes per a l'any que ve?

Vaig a una escola de teatre i he fet representacions. El més interessant és que, en ser només sis actors, hem pogut quedar sempre en els assajos, però la mascareta en els assajos ens limitava a l'hora d'expressar-nos. Per aquest motiu, el Jordi Gener, el director, ens ha dit que moguéssim més el cos.